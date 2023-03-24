В Актау назначен новый директор представительства АО НК «КазМунайГаз»

В АО НК «КазМунайГаз» сообщили о кадровом назначении.



С 24 марта 2023 года на должность директора представительства АО НК «КазМунайГаз» в Актау назначен Эсен Утеев.



Ранее Эсен Утеев занимал должность исполняющего директора в представительстве КМГ.



В 2019-2022 годы – работал генеральным директором АО «Озенмунайгаз». В разные годы также занимал различные руководящие должности АО «Озенмунайгаз» и АО «РД «КазМунайГаз» ПФ «Озенмунайгаз».



Экс-директор представительства КМГ Курмангазы Есказиев покинул свой пост в связи с переходом на должность генерального директора в ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».