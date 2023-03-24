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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 2523

В Актау назначен новый директор представительства АО НК «КазМунайГаз»

Директором представительства АО НК «КазМунайГаз» в Актау назначен Эсен Утеев, об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы компании
В АО НК «КазМунайГаз» сообщили о кадровом назначении.

С 24 марта 2023 года на должность директора представительства АО НК «КазМунайГаз» в Актау назначен Эсен Утеев.

Ранее Эсен Утеев занимал должность исполняющего директора в представительстве КМГ.

В 2019-2022 годы – работал генеральным директором АО «Озенмунайгаз». В разные годы также занимал различные руководящие должности АО «Озенмунайгаз» и АО «РД «КазМунайГаз» ПФ «Озенмунайгаз».

Экс-директор представительства КМГ Курмангазы Есказиев покинул свой пост в связи с переходом на должность генерального директора в ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».



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