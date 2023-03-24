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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 336

Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный приём

В областном онкологическом центре пройдёт День открытых дверей. Жители области могут получить консультацию и пройти бесплатное обследование у врачей-онкологов. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Фото из архива Lada.kz
Приём проведут онколог, маммолог, онкохирург.

Кроме того, будет предоставлена возможность пройти обследование органов грудной клетки на компьютерном томографе, ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию.

По информации пресс-службы центра, в результате Дней открытых дверей, организованных в прошлом году, на учёт были взяты 1 000 жителей области.
В январе текущего года на диспансерный учёт взяты 64 человека, в феврале – 153 жителя региона.

День открытых дверей состоится в субботу, 25 марта, с 9:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Место проведения: Актау, 1А мкр., здание онкологического центра.



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