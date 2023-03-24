Мангистауские онкологи приглашают на бесплатный приём

Приём проведут онколог, маммолог, онкохирург.



Кроме того, будет предоставлена возможность пройти обследование органов грудной клетки на компьютерном томографе, ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию.



По информации пресс-службы центра, в результате Дней открытых дверей, организованных в прошлом году, на учёт были взяты 1 000 жителей области.

В январе текущего года на диспансерный учёт взяты 64 человека, в феврале – 153 жителя региона.



День открытых дверей состоится в субботу, 25 марта, с 9:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Место проведения: Актау, 1А мкр., здание онкологического центра.