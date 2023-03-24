В Актау пройдёт общегородской субботник

Субботник пройдёт 25 марта в 09:00.



Он пройдёт на следующих участках:



- 14А микрорайон «I LOVE AKTAU» — 4А микрорайон Т. Шевченко;

- территория побережья в районе жилого массива Приморский;

- 4А микрорайон «Яхт клуб Бриз» — «Дискай»;

- водосборный канал «МАЭК»;

- территория побережья в районе Тёплого пляжа;

- памятник «Шотан Батыр» — АЗС «Кездесу»;

- территория историко-краеведческого музея А. Кекилбаева.



Участникам субботника будет предоставлен необходимый инвентарь.



- Приглашаем инициативных граждан навести порядок в своих дворах, убрать от мусора детские и спортивные площадки. Жителям необходимо будет собранный мусор оставить возле мусорных баков, затем отправить фото на номер: 8700 533 30 12 (What's App). Акимат обеспечит спецтехникой для вывоза мусора, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.