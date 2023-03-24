В Актау пройдёт общегородской субботник

Фото ЦОК региона
Субботник пройдёт 25 марта в 09:00.
Он пройдёт на следующих участках:
- 14А микрорайон «I LOVE AKTAU» — 4А микрорайон Т. Шевченко;
- территория побережья в районе жилого массива Приморский;
- 4А микрорайон «Яхт клуб Бриз» — «Дискай»;
- водосборный канал «МАЭК»;
- территория побережья в районе Тёплого пляжа;
- памятник «Шотан Батыр» — АЗС «Кездесу»;
- территория историко-краеведческого музея А. Кекилбаева.
Участникам субботника будет предоставлен необходимый инвентарь.
- Приглашаем инициативных граждан навести порядок в своих дворах, убрать от мусора детские и спортивные площадки. Жителям необходимо будет собранный мусор оставить возле мусорных баков, затем отправить фото на номер: 8700 533 30 12 (What's App). Акимат обеспечит спецтехникой для вывоза мусора, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.
Он пройдёт на следующих участках:
- 14А микрорайон «I LOVE AKTAU» — 4А микрорайон Т. Шевченко;
- территория побережья в районе жилого массива Приморский;
- 4А микрорайон «Яхт клуб Бриз» — «Дискай»;
- водосборный канал «МАЭК»;
- территория побережья в районе Тёплого пляжа;
- памятник «Шотан Батыр» — АЗС «Кездесу»;
- территория историко-краеведческого музея А. Кекилбаева.
Участникам субботника будет предоставлен необходимый инвентарь.
- Приглашаем инициативных граждан навести порядок в своих дворах, убрать от мусора детские и спортивные площадки. Жителям необходимо будет собранный мусор оставить возле мусорных баков, затем отправить фото на номер: 8700 533 30 12 (What's App). Акимат обеспечит спецтехникой для вывоза мусора, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.