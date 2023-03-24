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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 521

В Актау пройдёт общегородской субботник

В общегородском субботнике смогут принять участие жители и гости города, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
Субботник пройдёт 25 марта в 09:00.

Он пройдёт на следующих участках:

- 14А микрорайон «I LOVE AKTAU» — 4А микрорайон Т. Шевченко;
- территория побережья в районе жилого массива Приморский;
- 4А микрорайон «Яхт клуб Бриз» — «Дискай»;
- водосборный канал «МАЭК»;
- территория побережья в районе Тёплого пляжа;
- памятник «Шотан Батыр» — АЗС «Кездесу»;
- территория историко-краеведческого музея А. Кекилбаева.

Участникам субботника будет предоставлен необходимый инвентарь.

- Приглашаем инициативных граждан навести порядок в своих дворах, убрать от мусора детские и спортивные площадки. Жителям необходимо будет собранный мусор оставить возле мусорных баков, затем отправить фото на номер: 8700 533 30 12 (What's App). Акимат обеспечит спецтехникой для вывоза мусора, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЛШП
  • Papirosso
  • Жанар
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:48
Акимат обеспечит спецтехникой для вывоза мусора, -

Что бы "организовать" его ещё одну стихийную свалку мусора,затем успешно сообщить о её ликвидации!
Пускай акиматовские сами также выходят на на субботник

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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