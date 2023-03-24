Какое наказание грозит жителю Мангистау в случае неуплаты налога на транспорт вовремя

Фото kolesa.kz
Ербол Утеев рассказал, что в случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня в размере, 1,25-кратном официальной ставке рефинансирования.
Кроме того, должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. После этого, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности, которую нужно погасить в течение пяти рабочих дней.
- В случае непогашения задолженности, в целях принудительного взыскания, налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, – сказал Ербол Утеев.
Помимо того, должники не смогут открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.
Напомним, что оплатить налог на транспортные средства физические лица должны не позднее 1 апреля 2023 года.
Ставки налогиэа устанавливаются в МРП и зависят от мощности двигателя. Рассчитать сумму налога можно самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении е-Salyk Azamat, телеграмм чат бота @SalyqBot или на сайте www.kgd.gov.kz.
Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в текущем месяце пользователям мобильного приложения Kaspi.kz в виде PUSH-уведомлений.
Оплатить налог также можно посредством в приложениях банков второго уровня или в «Казпочте».
Физическими лицами налог на транспорт уплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрационного учета авто.
Кроме того, должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. После этого, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности, которую нужно погасить в течение пяти рабочих дней.
- В случае непогашения задолженности, в целях принудительного взыскания, налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, – сказал Ербол Утеев.
Помимо того, должники не смогут открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.
Напомним, что оплатить налог на транспортные средства физические лица должны не позднее 1 апреля 2023 года.
Ставки налогиэа устанавливаются в МРП и зависят от мощности двигателя. Рассчитать сумму налога можно самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении е-Salyk Azamat, телеграмм чат бота @SalyqBot или на сайте www.kgd.gov.kz.
Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в текущем месяце пользователям мобильного приложения Kaspi.kz в виде PUSH-уведомлений.
Оплатить налог также можно посредством в приложениях банков второго уровня или в «Казпочте».
Физическими лицами налог на транспорт уплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрационного учета авто.