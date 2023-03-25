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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:29

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Необычный участковый пункт появился в Мангистау

В новом участковом пункте предусмотрены условия для сотрудника полиции и его семьи.

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Задача главы государства, возложенная на участковых инспекторов полиции по принципу «полиция - ближе к народу», быть ближе к народу, быть доступными для них, уметь защищать права граждан.

Во исполнение ряда поручений министра внутренних дел, данных в ходе последнего визита в наш регион, в Мангистауском районе введен в эксплуатацию еще один участковый пункт, совмещенный с жильем.

В новом участковом пункте предусмотрены условия для сотрудника полиции и его семьи. Это способствует обращению граждан за помощью в полицию в любое время суток.

Этот участковый пункт был открыт в селе Шетпе. В этом пункте, охватывающем два села: Шетпе-1 и Ащыбулак, работают шесть сотрудников полиции.

В открытии участкового пункта приняли участие аким района, начальник и личный состав отдела полиции Мангистауского района, ветераны ОВД и аксакалы села.
Жилое помещение займет участковый инспектор капитан полиции Шынгыс Айсултан. Он работает в органах внутренних дел с 2012 года. Начал свою службу с помощника участкового инспектора полиции.




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