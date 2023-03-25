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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:02

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Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии

Военные корабли уничтожили морские и воздушные цели в акватории Каспийского моря.

Фото предоставили в Министерстве обороны Республики Казахстан
По данным Министерства обороны, на море прошли учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова.

Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии


На первом этапе части и подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности с выходом специальной техники и кораблей в районы боевого применения.

Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии


На втором этапе был определен замысел учения, командным составом принято решение на выполнение боевых действий.

Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии


На третьем - корабли вышли в указанные районы, моряки отработали вопросы отражения средств воздушного нападения противника, организовали противокорабельную и противоминную оборону с практическими стрельбами по различным целям.

Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии


Были задействованы истребители фронтовой авиации, управление которыми осуществлялось с корабельного пункта.

- Учения проводились с учетом специфики современных вооруженных конфликтов. Личный состав экипажей действовал грамотно и слаженно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, - резюмировал командир дивизиона разнородных кораблей капитан третьего ранга Бауыржан Баймуханов.


В учениях также приняли участие ракетно-артиллерийские корабли, самолеты Су-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил.

Подобные учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами по плану боевой подготовки проводятся несколько раз в год.

Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии



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