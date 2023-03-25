Морские учения: «Боевые» действия развернулись на Каспии

- Учения проводились с учетом специфики современных вооруженных конфликтов. Личный состав экипажей действовал грамотно и слаженно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, - резюмировал командир дивизиона разнородных кораблей капитан третьего ранга Бауыржан Баймуханов.

По данным Министерства обороны, на море прошли учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова.На первом этапе части и подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности с выходом специальной техники и кораблей в районы боевого применения.На втором этапе был определен замысел учения, командным составом принято решение на выполнение боевых действий.На третьем - корабли вышли в указанные районы, моряки отработали вопросы отражения средств воздушного нападения противника, организовали противокорабельную и противоминную оборону с практическими стрельбами по различным целям.Были задействованы истребители фронтовой авиации, управление которыми осуществлялось с корабельного пункта.В учениях также приняли участие ракетно-артиллерийские корабли, самолеты Су-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил.Подобные учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами по плану боевой подготовки проводятся несколько раз в год.