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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 274

Что думают туристы из Ирана об Актау

Второй поток туристов из Ирана прибыл в Актау.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Как сообщили в ЦОК региона, вторым чартерным рейсом в Актау прилетели 129 пассажиров из Тегерана.

- Туроператоры региона предлагают путешественникам 179 туристических направлений по нашему региону. По их словам, особый интерес представляют природа священного полуострова и историко-культурные объекты, - отметил руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев.


Что думают туристы из Ирана об Актау


52-летний иранец специально приехал отдыхать на побережье Каспия со своей семьей.

- В новом году планирую поехать за границу. Побывал в Грузии, Армении, Узбекистане. А в Казахстан мы приехали впервые. Об Актау я читал только в интернете. В ближайшее время планирую посетить Алматы. Поскольку Казахстан является соседней страной, я думаю, что эта поездка подарит хорошее настроение, а во время путешествия мы встретимся с добрыми людьми, - поделился турист Ахмет Риза Мухталиб.


Что думают туристы из Ирана об Актау


Отметим, что 19 марта первым чартерным рейсом  Тегеран-Актау воспользовались 137 пассажиров. Своими впечатлениями поделились туристы после недельного путешествия.

- Казахстан запомнился нам как новый туристический объект. Сначала мы были немного растеряны, как все будет, потому что мы никогда раньше не были здесь. Мы убедились, что город, расположенный на берегу моря, очень красив. Особенно впечатлил закат солнца. Мы надеемся вернуться сюда в ближайшее время, - сказал турист Нигяр Бахроми.


Что думают туристы из Ирана об Актау



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