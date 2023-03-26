Что думают туристы из Ирана об Актау

- Туроператоры региона предлагают путешественникам 179 туристических направлений по нашему региону. По их словам, особый интерес представляют природа священного полуострова и историко-культурные объекты, - отметил руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев.

- В новом году планирую поехать за границу. Побывал в Грузии, Армении, Узбекистане. А в Казахстан мы приехали впервые. Об Актау я читал только в интернете. В ближайшее время планирую посетить Алматы. Поскольку Казахстан является соседней страной, я думаю, что эта поездка подарит хорошее настроение, а во время путешествия мы встретимся с добрыми людьми, - поделился турист Ахмет Риза Мухталиб.

- Казахстан запомнился нам как новый туристический объект. Сначала мы были немного растеряны, как все будет, потому что мы никогда раньше не были здесь. Мы убедились, что город, расположенный на берегу моря, очень красив. Особенно впечатлил закат солнца. Мы надеемся вернуться сюда в ближайшее время, - сказал турист Нигяр Бахроми.

Как сообщили в ЦОК региона, вторым чартерным рейсом в Актау прилетели 129 пассажиров из Тегерана.52-летний иранец специально приехал отдыхать на побережье Каспия со своей семьей.Отметим, что 19 марта первым чартерным рейсом Тегеран-Актау воспользовались 137 пассажиров. Своими впечатлениями поделились туристы после недельного путешествия.