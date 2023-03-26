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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 913

Какие нарушения допустили больше всего водители в Актау

В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Фото предоставили в полиции
По информации департамента полиции региона, мероприятие стартовало 24 марта и продлится до 28 марта.

- Главная цель данного мероприятия - повышение дисциплины среди водителей, предупреждение, предотвращение ДТП. В ходе мероприятия управлением административной полиции ДП Мангистауской области совместно с представителями регионального филиала «КазАвтоЖол», «Қазақавтожол» и сотрудниками роты патрульной полиции региона проведены профилактические работы вдоль трассы республиканского значения Актау-Жетыбай, - рассказали в ведомстве.


Какие нарушения допустили больше всего водители в Актау


За сутки в Актау по ПДД было зарегистрировано 122 административных правонарушения. Из них по статье 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации ТС) - семь, по статье 591 КоАП РК (Пользование телефоном за рулем) - 16.

Больше всего нарушений по статье 593 КоАП РК (Непристегнутый ремень безопасности). Правила нарушили 29 водителей.

Какие нарушения допустили больше всего водители в Актау


По статье 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора) - пять, по статье 600 КоАП РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходов) - пять, по статье 612 КоАП РК (Управления ТС лицом без документов) - один, по статье 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами) - 25.

Кроме того, семь автотранспортных средств были водворены на штрафную стоянку.

- Уважаемые участники дорожного движения, просим вас проявить внимательность при выезде на дальнюю дорогу и строго соблюдать правила дорожного движения, - подытожили в полиции.


Какие нарушения допустили больше всего водители в Актау



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • Purins
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:28
У нас в регионе очень много страдает водителей и гибнет людей в ДТП с животными на дорогах. Такой вопрос - сколько животных отловлено, сколько хозяев оштрафовано, когда будет рейд по животным на дороге?
 
 

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