Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети

Telegram кишит такими объявлениями

- В основном предлагают от 200 до 400 тысяч тенге за неделю. Это нереально. Узнаешь, а там оказывается нужно делать «закладки» с синтетическими наркотиками. Такие заоблачные суммы вскружат головы молодых, еще не окрепших умов. А это же уголовная статья. Нужно с этим что-то решать, - говорит местный житель Самир.

- Полицейские проводят работу по данным объявлениям на постоянной основе, а также блокируют их, - сообщили правоохранители.

Как сообщают пользователи, в Сети, в частности в мессенджере Telegram, в большинстве групп по поиску работы работодатели оставляют объявления с заманчивой заработной платой. По словам многих пользователей, объявления подобного жанра активно распространяют в мессенджере Telegram.Молодой человек предоставил переписку с работодателями подобного плана.Один из пользователей также предоставил похожую переписку.В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию.