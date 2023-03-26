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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 644

Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети

Молодые люди в поисках работы «натыкаются» на противозаконные предложения.

Фото из доступных источников
Как сообщают пользователи, в Сети, в частности в мессенджере Telegram, в большинстве групп по поиску работы работодатели оставляют объявления с заманчивой заработной платой. По словам многих пользователей, объявления подобного жанра активно распространяют в мессенджере Telegram.

Telegram кишит такими объявлениями

Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети

Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети

Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети


- В основном предлагают от 200 до 400 тысяч тенге за неделю. Это нереально. Узнаешь, а там оказывается нужно делать «закладки» с синтетическими наркотиками. Такие заоблачные суммы вскружат головы молодых, еще не окрепших умов. А это же уголовная статья. Нужно с этим что-то решать, - говорит местный житель Самир.


Молодой человек предоставил переписку с работодателями подобного плана.
Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети

Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети


Один из пользователей также предоставил похожую переписку.
Работу «закладчиками» в Актау предлагают в Сети


В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию.

- Полицейские проводят работу по данным объявлениям на постоянной основе, а также блокируют их, - сообщили правоохранители.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:52
Полицейские нашего региона не делают ничего !!!! От слова совсем !!!!
 
 

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