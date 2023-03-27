Новые вагоны появились в составе пассажирского поезда сообщением «Алматы-Мангистау»

В рамках программы обновления вагонного парка АО «Пассажирские перевозки» приобрело 11 купейных вагонов на 400 посадочных мест. Вагоны будут курсировать по маршрутам «Алматы-Мангистау» и «Алматы-Оскемен».



- Вагоны комфортабельные, отличаются техническими преимуществами. Они оборудованы системами кондиционирования воздуха, оснащены современными фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Вагоны имеют современную систему видеонаблюдения: видеокамеры расположены в коридорах и тамбурах, и работают в цветном режиме. Оснащены системой пожаротушения с датчиками дыма, собственным пожарным шлангом и запасом воды в каждом вагоне, - говорится в сообщении компании.



Для комфорта пассажиров в каждом купе размещены электрические розетки и встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов. В вагонах имеются холодильник, микроволновая печь, диспенсер для питьевой воды и водонагреватель. Срок службы вагонов составляет 40 лет.



Михаил Одинцов