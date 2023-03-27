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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 676

Озвучены окончательные итоги: Едиль Жанбыршин прошел в Мажилис от Мангистауской области

В Центральной избирательной комиссии озвучили, как распределились голоса среди избиравшихся в Мажилис по одномандатным округам. Об этом сообщается на Tengrinews.kz.

фото МИА «Казинформ»
Согласно данным центральной избирательной комиссии, как передает Tengrinews.kz, в результате голосования наибольшее число голосов в округе №22 (Мангистауская область) набрал Едиль Жанбыршин.

Он баллотировался от партии «AMANAT» и набрал 117 386 голосов.

В мажилисмены от Мангистауской области баллотировались также: Асылбек Исамбай, Лилия Джавадова, Азамат Битан, Муратбай Джумагалиев, Абылай Бекқажы, Нурбек Кушакбаев, Салтанат Бралина, Мухаммед Баймамбет, Данияр Айса, Кикбай Медеуов, Маулен Габдулкалиев и Балтабай Бактыбаев.

Едил Жанбыршин родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.

С 2012 по 2015 годы работал акимом Актау. С января 2021 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, членом фракции партии «AMANAT». С 2020 года - председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С февраля 2022 года - сопредседатель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:13
Он баллотировался от партии «AMANAT» и набрал 117 386 голосов.

Вот вам и ответы.
Аманат всех кинул, своими вбросами.
 
 

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