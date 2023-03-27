Озвучены окончательные итоги: Едиль Жанбыршин прошел в Мажилис от Мангистауской области

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Согласно данным центральной избирательной комиссии, как передает Tengrinews.kz, в результате голосования наибольшее число голосов в округе №22 (Мангистауская область) набрал Едиль Жанбыршин.
Он баллотировался от партии «AMANAT» и набрал 117 386 голосов.
В мажилисмены от Мангистауской области баллотировались также: Асылбек Исамбай, Лилия Джавадова, Азамат Битан, Муратбай Джумагалиев, Абылай Бекқажы, Нурбек Кушакбаев, Салтанат Бралина, Мухаммед Баймамбет, Данияр Айса, Кикбай Медеуов, Маулен Габдулкалиев и Балтабай Бактыбаев.
Едил Жанбыршин родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.
С 2012 по 2015 годы работал акимом Актау. С января 2021 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, членом фракции партии «AMANAT». С 2020 года - председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С февраля 2022 года - сопредседатель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.
Михаил Одинцов
Он баллотировался от партии «AMANAT» и набрал 117 386 голосов.
В мажилисмены от Мангистауской области баллотировались также: Асылбек Исамбай, Лилия Джавадова, Азамат Битан, Муратбай Джумагалиев, Абылай Бекқажы, Нурбек Кушакбаев, Салтанат Бралина, Мухаммед Баймамбет, Данияр Айса, Кикбай Медеуов, Маулен Габдулкалиев и Балтабай Бактыбаев.
Едил Жанбыршин родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.
С 2012 по 2015 годы работал акимом Актау. С января 2021 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, членом фракции партии «AMANAT». С 2020 года - председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С февраля 2022 года - сопредседатель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.
Михаил Одинцов