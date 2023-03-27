Наркобизнес вышел из-под контроля! Жителей Актау призвали бороться с наркотиками

В Сети опубликовали видеообращения представителей спортивного сообщества Актау и местных жителей. Глава MMA-промоушена Naiza Нурбек Карабала записал видео на тему употребления и распространения синтетических наркотиков в городе. Мотивацией послужила уже ставшая «откровенной» реализация наркотических препаратов посредством граффити со ссылками на сайты, где запрещенные вещества можно приобрести.- Как на рынке, лавка. Везде эти надписи, весь Актау исписан. Это же все видят, ладно бы они прятались где–то по углам, так они же откровенно информируют о своем товаре. Неужели нельзя вычислить, кто эти люди?, – возмутился Нурбек Карабала.По словам президента бойцовской лиги, он и все его окружение занимаются спортом и стараются мотивировать молодежь следовать их примеру. По мнению спортсмена, если у ребенка в детстве не останется времени на деструктивные занятия, то наркотики просто перестанут пользоваться спросом.- Нужно проводить много профилактической работы. Помимо этого, важно дать ребенку выбор, показать, что есть правильный путь – путь здорового тела, духа и разума. Сколько преступлений творится на почве употребления наркотиков, они могут привести к смерти как того, кто употребляет, так и его окружение. А с детства понимающее ценность жизни поколение уже не притронется к подобным препаратам. Все это – большая работа, которую нужно проводить на постоянной основе. Открывать спортивные школы и секции в микрорайонах, в которых их до сих пор нет – так ребенок не пойдет по другой дороге, если рядом с ним будет место, где он сможет сделать себя только здоровее и счастливее, - сказал Нурбек Карабалаев.С той же инициативой выступили жители 29 микрорайона. Журналист Ануар Бимагамбет и неравнодушные жители микрорайона призвали местные власти и городское население бороться с наркобизнесом.- Мы решили запустить кампанию по противодействию наркобизнесу. Сейчас это популярно даже среди школьников – это нужно остановить. Правоохранительные и соответствующие органы, конечно же, занимаются этой темой, но вопрос нужно выносить на общественный уровень. У самой молодежи должен быть иммунитет. Раньше же считалось, что наркоманы, в основном, выходят из неблагополучных семей, но сегодня наблюдается употребление синтетических наркотиков и среди спортсменов, детей из хороших семей. Эта тема вообще не должна нас касаться, мы должны воспитать в детях нежелание связываться с этой гадостью, - сказал Ануар Бимагамбет.