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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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Больше четырех килограммов наркотиков изъяла полиция Мангистау с начала года

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности с начала 2023 года выявили и уничтожили 130 граффити со ссылками на сайты-распространители наркотических средств. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта ia-centr.ru
Управление по противодействию наркопреступности выявило с начала года 54 правонарушения, связанных с наркотиками.

Из незаконного оборота изъяли 4,2 килограмма наркотических средств: 2,8 килограмма марихуаны, 1,3 килограмма синтетических наркотиков, 3,7 грамма гашиша и 0,1 грамма опия.

- Выявлено и уничтожено 130 граффити-надписей в общественных местах Актау. Заблокировано 15 интернет-сайтов, рекламирующих и продающих наркотики и их аналоги. По направлению профилактики проведено 22 мероприятия в виде семинаров, лекций и круглых столов, - сообщили в полиции.

Полиция призывает население остерегаться пагубных привычек.

Михаил Одинцов



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