Больше четырех килограммов наркотиков изъяла полиция Мангистау с начала года

Управление по противодействию наркопреступности выявило с начала года 54 правонарушения, связанных с наркотиками.



Из незаконного оборота изъяли 4,2 килограмма наркотических средств: 2,8 килограмма марихуаны, 1,3 килограмма синтетических наркотиков, 3,7 грамма гашиша и 0,1 грамма опия.



- Выявлено и уничтожено 130 граффити-надписей в общественных местах Актау. Заблокировано 15 интернет-сайтов, рекламирующих и продающих наркотики и их аналоги. По направлению профилактики проведено 22 мероприятия в виде семинаров, лекций и круглых столов, - сообщили в полиции.



Полиция призывает население остерегаться пагубных привычек.



Михаил Одинцов