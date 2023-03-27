За незаконный выброс строительного мусора оштрафовали мужчину в Актау

В ходе ликвидации незаконных свалок сотрудниками городской администрации был замечен водитель, который намеревался оставить строительный мусор в неположенном месте. Нарушителя привлекли к ответственности по статье 738 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».- Выбрасывать строительный мусор в контейнер у дома, захламлять свободные земельные участки незаконно. Утилизировать специфические отходы (строительный, крупногабаритный мусор) необходимо на полигоне в селе Баянды, заранее обратившись к частным компаниям, - отметили в акимате.Стоимость размещения на полигоне (кубический метр):- твердые бытовые отходы – 1235,77 тенге;- строительный мусор – 5000 тенге.