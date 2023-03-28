Акимат Актау: торговцы и прокатчики должны освободить территорию набережной до 1 апреля 2023 года

Фото пресс-службы ведомства
В городском акимате сообщили, что лица, предоставляющие предпринимательские услуги на набережной 9А, 14А и 15А микрорайонов обязаны убрать все мобильные павильоны и другое оборудование (детские машины, велосипеды, транспорт на колёсиках, торговые точки ) до 1 апреля 2023 года.
- Акимат Актау до настоящего времени направлял письменные, устные и через социальные сети уведомления о необходимости освобождения земельных участков и прекращения незаконной торговой деятельности лицам, оказывающим предпринимательские услуги на набережной. До 1 апреля 2023 года они должны освободить территорию набережной. В случае неисполнения акиматом Актау будут приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» и все незаконные объекты будут вынесены на штрафстоянку, - заявили в городской администрации.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке «Акбота».
- Акимат Актау до настоящего времени направлял письменные, устные и через социальные сети уведомления о необходимости освобождения земельных участков и прекращения незаконной торговой деятельности лицам, оказывающим предпринимательские услуги на набережной. До 1 апреля 2023 года они должны освободить территорию набережной. В случае неисполнения акиматом Актау будут приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» и все незаконные объекты будут вынесены на штрафстоянку, - заявили в городской администрации.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке «Акбота».