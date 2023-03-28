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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 1510

Акимат Актау: торговцы и прокатчики должны освободить территорию набережной до 1 апреля 2023 года

В случае неисполнения предпринимателей, занимающихся незаконной торговой деятельностью, привлекут к административной ответственности, а мобильные павильоны и машинки, велосипеды будут вывезены на штрафстоянку. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото пресс-службы ведомства
В городском акимате сообщили, что лица, предоставляющие предпринимательские услуги на набережной 9А, 14А и 15А микрорайонов обязаны убрать все мобильные павильоны и другое оборудование (детские машины, велосипеды, транспорт на колёсиках, торговые точки ) до 1 апреля 2023 года.

- Акимат Актау до настоящего времени направлял письменные, устные и через социальные сети уведомления о необходимости освобождения земельных участков и прекращения незаконной торговой деятельности лицам, оказывающим предпринимательские услуги на набережной. До 1 апреля 2023 года они должны освободить территорию набережной. В случае неисполнения акиматом Актау будут приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» и все незаконные объекты будут вынесены на штрафстоянку, - заявили в городской администрации.

Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке «Акбота».



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Комментарии ( 7 )

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  • Ирон
 Dondon (Посетители) Сегодня, 13:53
Это как со всем армян авто, которые были ввезены в КЗ , о правилах всё знали, но потом их всех амнистировали , и разрешили легализовать, так и с прокатом всего это железа с набережной будет... Похожая тема пробивается.
 
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  • Ирон
 Al Neri (Посетители) Сегодня, 13:26
Аким города, перегороди велодорожку бетонным блоками.

Пьянная дрянь на скорости летает по набережной на электрокарах. передают управление детям, убьют кого-нибудь.
 
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 Toryn (Посетители) Сегодня, 13:07
И можно так же куда то их перевезти из парка Акбота... невозможно смотреть как этими машинками сносят все на своем пути, от деревьев и скамеек до прохожих... или огородите прокат машинок забором, чтоб не выезжали за пределы этой площадки...
 
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 11:51
Вчера прогулялась потнабережной, в ужас пришла! Прокатчики всю набережную заставили какой-то ржавой рухлядью и завесили свои сараи тряпками какими-то. Омерзительно! Противно смотреть на это всё! Нужна зачистка 100%!
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 11:45
Одно, что-то не понятно во всей этой эпопеи с наглыми коммерсантами с большой дороги.. когда это они умудрились столько своего хлама из смертельного металлолома перетаскать на набережную???? Когда ещё с января месяца со стороны акимата им было дано указание вообще забыть дорогу на набережную??? Или они окончательно уверовали в себя и свою неприкосновенность??? Акимат значит со всем своим апаратом идут не лесом уже,а степью call так получается у коммерсантов раз они ни во,что не ставят само руководство города!!! Тогда вообще зачем такие горе руководители которые не могут справиться с кучкой обнаглевших и оборзевших торгашей с большой дороги!!! Это только возможно в не правовом государстве где сами себе хозяева beat
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:37
В случае неисполнения акиматом Актау будут приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» и все незаконные объекты будут вынесены на штрафстоянку, - заявили в городской администрации.

Сами себе хоть верите? Уж сколько лет одно и то же! Бла-бла-бла-......
Надо один раз и НАВСЕГДА вырвать с корнем этот рассадник антисанитарии, бесхозности и бардака! Дайте людям возможность СПОКОЙНО прогуляться по Набережной!
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:09
Всмысле просить предупреждение. Гнать их надо жёстко надо делать.то те дорогу перекрыли устроить нас в нефтяную без образования то эти придурки набережную в базар превратили.давай акимат будь сурровее
 
 

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