Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455 KZT
  • €1 = 492.13 KZT
  • 1 RUB = 5.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 4

Митинг против итогов выборов хотят провести в Жанаозене

Недовольные нарушениями на выборах жанаозенцы намерены провести мирный митинг, передаёт корреспондент агентства КазТАГ. В пресс-службе акимата Жанаозена сообщили, что, действительно, уведомление о проведении митинга поступило в администрацию.

Фото КазТАГ
«В связи с тем, что в Мангистауской области грубо нарушалось конституционное законодательство Казахстана о выборах, уведомляем о проведении мирного митинга с требованиями признать итоги выборов недействительными и провести новые выборы. На месте проведения мирного митинга в специально отведённом месте для проведения митингов в Жанаозене не будут устанавливаться палатки, юрты, а также какие-либо конструкции», - говорится в уведомлении, которое организаторы митинга передали в акимат Жанаозена.

В документе, копия которого есть в распоряжении агентства КазТАГ, отмечается, что «в ходе выборной кампании кандидаты в депутаты столкнулись с препонами, начиная с процесса ознакомления своих избирателей со своими предвыборными программами, вплоть до подведения итогов выборов».

«В процессе ознакомления указанных избирателей с предвыборными программами кандидатам отказывали в допуске на добывающие предприятия, где работают вахтовым методом, не запускали в Дома культуры, а также создавали препятствия для работы наблюдателей и доверенных лиц, в результате чего не было возможности полноценно наблюдать за выборами и процессом подсчёта голосов. На выборах распространялась ложная информация, «прошли» депутаты и партии, за которых народ Мангистау не голосовал. Кроме того, некоторые избирательные участки в грубое нарушение статьи 43 Конституционного закона до сих пор не выдали протоколы с результатами выборов», - сказано в документе.

В разговоре с редакцией КазТАГ организаторы подтвердили подлинность уведомления и намерение провести митинг.

«27 марта мы сдали уведомление в акимат Жанаозена о намерении провести 1 апреля митинг. Мы должны выразить свой протест против лживых выборов, которые прошли 19 марта, поэтому подали уведомление», - сказал агентству КазТАГ во вторник один из организаторов митинга Нурлыбек Нургалиев.

В пресс-службе акимата Жанаозена на запрос Lada.kz сообщили, что, действительно, данное уведомление поступило в городскую администрацию.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика