Митинг против итогов выборов хотят провести в Жанаозене

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«В связи с тем, что в Мангистауской области грубо нарушалось конституционное законодательство Казахстана о выборах, уведомляем о проведении мирного митинга с требованиями признать итоги выборов недействительными и провести новые выборы. На месте проведения мирного митинга в специально отведённом месте для проведения митингов в Жанаозене не будут устанавливаться палатки, юрты, а также какие-либо конструкции», - говорится в уведомлении, которое организаторы митинга передали в акимат Жанаозена.
В документе, копия которого есть в распоряжении агентства КазТАГ, отмечается, что «в ходе выборной кампании кандидаты в депутаты столкнулись с препонами, начиная с процесса ознакомления своих избирателей со своими предвыборными программами, вплоть до подведения итогов выборов».
«В процессе ознакомления указанных избирателей с предвыборными программами кандидатам отказывали в допуске на добывающие предприятия, где работают вахтовым методом, не запускали в Дома культуры, а также создавали препятствия для работы наблюдателей и доверенных лиц, в результате чего не было возможности полноценно наблюдать за выборами и процессом подсчёта голосов. На выборах распространялась ложная информация, «прошли» депутаты и партии, за которых народ Мангистау не голосовал. Кроме того, некоторые избирательные участки в грубое нарушение статьи 43 Конституционного закона до сих пор не выдали протоколы с результатами выборов», - сказано в документе.
В разговоре с редакцией КазТАГ организаторы подтвердили подлинность уведомления и намерение провести митинг.
«27 марта мы сдали уведомление в акимат Жанаозена о намерении провести 1 апреля митинг. Мы должны выразить свой протест против лживых выборов, которые прошли 19 марта, поэтому подали уведомление», - сказал агентству КазТАГ во вторник один из организаторов митинга Нурлыбек Нургалиев.
В пресс-службе акимата Жанаозена на запрос Lada.kz сообщили, что, действительно, данное уведомление поступило в городскую администрацию.
В документе, копия которого есть в распоряжении агентства КазТАГ, отмечается, что «в ходе выборной кампании кандидаты в депутаты столкнулись с препонами, начиная с процесса ознакомления своих избирателей со своими предвыборными программами, вплоть до подведения итогов выборов».
«В процессе ознакомления указанных избирателей с предвыборными программами кандидатам отказывали в допуске на добывающие предприятия, где работают вахтовым методом, не запускали в Дома культуры, а также создавали препятствия для работы наблюдателей и доверенных лиц, в результате чего не было возможности полноценно наблюдать за выборами и процессом подсчёта голосов. На выборах распространялась ложная информация, «прошли» депутаты и партии, за которых народ Мангистау не голосовал. Кроме того, некоторые избирательные участки в грубое нарушение статьи 43 Конституционного закона до сих пор не выдали протоколы с результатами выборов», - сказано в документе.
В разговоре с редакцией КазТАГ организаторы подтвердили подлинность уведомления и намерение провести митинг.
«27 марта мы сдали уведомление в акимат Жанаозена о намерении провести 1 апреля митинг. Мы должны выразить свой протест против лживых выборов, которые прошли 19 марта, поэтому подали уведомление», - сказал агентству КазТАГ во вторник один из организаторов митинга Нурлыбек Нургалиев.
В пресс-службе акимата Жанаозена на запрос Lada.kz сообщили, что, действительно, данное уведомление поступило в городскую администрацию.
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