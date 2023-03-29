Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау

Так выглядит старый трубопровод в каждой из квартир

Стоимость необходимого для замены трубопровода

- Вчера приходил сантехник и с гонором заявил, что помимо нас у него есть другая работа в другом доме. Сегодня с утра еле до него дозвонились, и он сказал, что сегодня тоже делать ничего не будет. Кстати, обещанные трубы для одного из жильцов - пенсионера, так никто и не купил. Сначала в ПКСК говорят одно, а теперь идут на попятную, - говорят жители дома №8А.

- Как я и сообщал ранее, жители только приобретают за свой счёт все необходимое для полной замены трубопровода в штробе, остальные работы мы берём на себя. Нам осталось открыть доступ к штробе у жильцов квартиры №190 и завтра приступим к работам. Что касается одного из жильцов - пенсионера, который проживает один, я лично, как и обещал, за свой счёт приобрету все материалы, - заверил председатель ПКСК «Светлана».