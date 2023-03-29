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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 255

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау

Проблема жителей многоэтажного дома в 11 микрорайоне после потопа из-за порыва трубопровода так и не решилась. Ситуацию прокомментировали в обслуживающей дом организации «Светлана».

Фото жителей дома №8А в 11 микрорайоне
По словам жильцов дома №8А в 11 микрорайоне, сантехник из ПКСК «Светлана» отказывается производить им замену труб, хотя, как говорят люди, им обещали провести капитальный ремонт в штробе бесплатно. Работник обслуживающей организации сообщил, что он не может договориться якобы со своим руководством, и у них возникают разногласия.

Так выглядит старый трубопровод в каждой из квартир

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау


А у людей, тем временем, нет горячей воды с 13 марта. Многие жители уже приобрели полипропиленовые трубы и все необходимое для ремонта еще 19 марта. На одну квартиру стоимость материалов вышла более 12 тысяч тенге. Помимо этого, с их слов, потребуются еще дополнительные затраты.

Стоимость необходимого для замены трубопровода

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау


Доступ к штробе, как подчеркнули жители, имеется у всех жильцов.

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау


- Вчера приходил сантехник и с гонором заявил, что помимо нас у него есть другая работа в другом доме. Сегодня с утра еле до него дозвонились, и он сказал, что сегодня тоже делать ничего не будет. Кстати, обещанные трубы для одного из жильцов - пенсионера, так никто и не купил. Сначала в ПКСК говорят одно, а теперь идут на попятную, - говорят жители дома №8А.


Не дождавшись помощи, сегодня жители начали проводить замену труб своими силами, начиная с 10 этажа.

Корреспонденту Lada.kz с трудом удалось связаться лично с председателем ПКСК «Светлана» Нуржаном Хайдаровым, который прокомментировал ситуацию.

- Как я и сообщал ранее, жители только приобретают за свой счёт все необходимое для полной замены трубопровода в штробе, остальные работы мы берём на себя. Нам осталось открыть доступ к штробе у жильцов квартиры №190 и завтра приступим к работам. Что касается одного из жильцов - пенсионера, который проживает один, я лично, как и обещал, за свой счёт приобрету все материалы, - заверил председатель ПКСК «Светлана».


Капитальный ремонт подъезда, крыши, лестничных проёмов и маршей, перил и стен, как сказал председатель ПКСК, возможно, получится провести в этом году.

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау

Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау


Напомним, при порыве трубопровода в жилом доме №8А в 11 микрорайоне затопленными оказались несколько квартир с восьмого по первый этажи.



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