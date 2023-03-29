Затопило с 8 по 1 этажи: жильцы высотного дома две недели живут без горячей воды в Актау

Фото жителей дома №8А в 11 микрорайоне
По словам жильцов дома №8А в 11 микрорайоне, сантехник из ПКСК «Светлана» отказывается производить им замену труб, хотя, как говорят люди, им обещали провести капитальный ремонт в штробе бесплатно. Работник обслуживающей организации сообщил, что он не может договориться якобы со своим руководством, и у них возникают разногласия.
А у людей, тем временем, нет горячей воды с 13 марта. Многие жители уже приобрели полипропиленовые трубы и все необходимое для ремонта еще 19 марта. На одну квартиру стоимость материалов вышла более 12 тысяч тенге. Помимо этого, с их слов, потребуются еще дополнительные затраты.
Доступ к штробе, как подчеркнули жители, имеется у всех жильцов.
Не дождавшись помощи, сегодня жители начали проводить замену труб своими силами, начиная с 10 этажа.
Корреспонденту Lada.kz с трудом удалось связаться лично с председателем ПКСК «Светлана» Нуржаном Хайдаровым, который прокомментировал ситуацию.
Капитальный ремонт подъезда, крыши, лестничных проёмов и маршей, перил и стен, как сказал председатель ПКСК, возможно, получится провести в этом году.
Напомним, при порыве трубопровода в жилом доме №8А в 11 микрорайоне затопленными оказались несколько квартир с восьмого по первый этажи.
Так выглядит старый трубопровод в каждой из квартир
А у людей, тем временем, нет горячей воды с 13 марта. Многие жители уже приобрели полипропиленовые трубы и все необходимое для ремонта еще 19 марта. На одну квартиру стоимость материалов вышла более 12 тысяч тенге. Помимо этого, с их слов, потребуются еще дополнительные затраты.
Стоимость необходимого для замены трубопровода
Доступ к штробе, как подчеркнули жители, имеется у всех жильцов.
- Вчера приходил сантехник и с гонором заявил, что помимо нас у него есть другая работа в другом доме. Сегодня с утра еле до него дозвонились, и он сказал, что сегодня тоже делать ничего не будет. Кстати, обещанные трубы для одного из жильцов - пенсионера, так никто и не купил. Сначала в ПКСК говорят одно, а теперь идут на попятную, - говорят жители дома №8А.
Не дождавшись помощи, сегодня жители начали проводить замену труб своими силами, начиная с 10 этажа.
Корреспонденту Lada.kz с трудом удалось связаться лично с председателем ПКСК «Светлана» Нуржаном Хайдаровым, который прокомментировал ситуацию.
- Как я и сообщал ранее, жители только приобретают за свой счёт все необходимое для полной замены трубопровода в штробе, остальные работы мы берём на себя. Нам осталось открыть доступ к штробе у жильцов квартиры №190 и завтра приступим к работам. Что касается одного из жильцов - пенсионера, который проживает один, я лично, как и обещал, за свой счёт приобрету все материалы, - заверил председатель ПКСК «Светлана».
Капитальный ремонт подъезда, крыши, лестничных проёмов и маршей, перил и стен, как сказал председатель ПКСК, возможно, получится провести в этом году.
Напомним, при порыве трубопровода в жилом доме №8А в 11 микрорайоне затопленными оказались несколько квартир с восьмого по первый этажи.
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