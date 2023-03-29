Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Марта
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.39 KZT
  • €1 = 486.91 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 3

Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау

В настоящее время в Мангистауской области около полторы тысячи жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Условия для подачи заявлений и первые итоги озвучили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото из доступных источников
Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрено жителю Актау.

В настоящее время в Мангистауской области около полторы тысячи жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке по количеству заявлений: Актау - 430; Мунайлинский район - 428; Жанаозен - 408.

Одним из условии для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 миллиона тенге), либо задолженность старше пяти лет. Также у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности, и в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.

Предварительная проверка данных показала, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:
- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;
- есть имущество у должника или его супруги;
- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;
- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;
- получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.

Данным гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Заявление можно будет подать через госкорпорацию «Правительство для граждан», ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление через 1414, что заявка принята, и заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения.

Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика