Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау

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Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрено жителю Актау.
В настоящее время в Мангистауской области около полторы тысячи жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке по количеству заявлений: Актау - 430; Мунайлинский район - 428; Жанаозен - 408.
Одним из условии для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 миллиона тенге), либо задолженность старше пяти лет. Также у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности, и в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.
Предварительная проверка данных показала, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:
- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;
- есть имущество у должника или его супруги;
- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;
- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;
- получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.
Данным гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.
Заявление можно будет подать через госкорпорацию «Правительство для граждан», ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление через 1414, что заявка принята, и заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения.
В настоящее время в Мангистауской области около полторы тысячи жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке по количеству заявлений: Актау - 430; Мунайлинский район - 428; Жанаозен - 408.
Одним из условии для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 миллиона тенге), либо задолженность старше пяти лет. Также у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности, и в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.
Предварительная проверка данных показала, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:
- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;
- есть имущество у должника или его супруги;
- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;
- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;
- получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.
Данным гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.
Заявление можно будет подать через госкорпорацию «Правительство для граждан», ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление через 1414, что заявка принята, и заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения.
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