Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау

Первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрено жителю Актау.В настоящее время в Мангистауской области около полторы тысячи жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке по количеству заявлений: Актау - 430; Мунайлинский район - 428; Жанаозен - 408.Одним из условии для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 миллиона тенге), либо задолженность старше пяти лет. Также у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности, и в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;- есть имущество у должника или его супруги;- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;- получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.Данным гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервисна телефон. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.Заявление можно будет подать через госкорпорацию «Правительство для граждан», ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление через 1414, что заявка принята, и заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения.