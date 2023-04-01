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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 308

В селе Сенек начали ремонт внутрипоселковых дорог

В селе Сенек Каракиянского района проводится средний ремонт автомобильных дорог, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
Проект, как пояснили в акимате, реализуется в рамках государственной программы «Ауыл-ел бесігі» с целью обеспечения комфортной и безопасной жизни населения. Всего планируется отремонтировать пять километров дорог.

В ТОО «Ынта» - подрядном учреждении, взявшемся за строительство внутрипоселковых дорог, сообщают, что по плану строительство будет завершено в июле текущего года.


В селе Сенек начали ремонт внутрипоселковых дорог


- Вот сейчас ремонтируют внутрипоселковые дороги, чему мы очень рады. Наше село процветает и хорошеет. Впереди еще много дел, которые нужно выполнить на благо нашего замечательного края, - делятся сельчане.

В этом году в Сенеке начнется также строительство трехкилометровой дороги.



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