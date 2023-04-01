В селе Сенек начали ремонт внутрипоселковых дорог

Проект, как пояснили в акимате, реализуется в рамках государственной программы «Ауыл-ел бесігі» с целью обеспечения комфортной и безопасной жизни населения. Всего планируется отремонтировать пять километров дорог.В ТОО «Ынта» - подрядном учреждении, взявшемся за строительство внутрипоселковых дорог, сообщают, что по плану строительство будет завершено в июле текущего года.- Вот сейчас ремонтируют внутрипоселковые дороги, чему мы очень рады. Наше село процветает и хорошеет. Впереди еще много дел, которые нужно выполнить на благо нашего замечательного края, - делятся сельчане.В этом году в Сенеке начнется также строительство трехкилометровой дороги.