Незаконные павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау

- Неоднократно нами выдавались письменные предупреждения о необходимости сноса незаконных павильонов, а также ликвидации детских игровых аттракционов. Однако предприниматели продолжали работать, нарушая закон. В настоящее время начаты работы по сносу и конфискации имущества в рамках закона. Неудовлетворителен не только внешний вид набережной, с точки зрения безопасности есть опасения, так как данные прокатчики не несут ответственность за безопасность детей, - рассказал заместитель акима Актау Ербол Жумагазин.

- Был проведён опрос среди горожан. В результате многие выразили возражения против предпринимательской деятельности на берегу моря. В качестве альтернативного предложения лицам, оказывающим незаконные предпринимательские услуги на берегу моря, было предложено переехать в парк «Акбота» и на территорию торговых рынков, с которыми ранее был заключен меморандум, - добавил чиновник.

Согласно поручению акима Актау, с территории набережной в 9А, 14А и 15А микрорайонах начали изымать и вывозить силами сотрудников городской администрации и коммунальными предприятиями электромобили, батуты и велосипеды. Также начали демонтировать незаконно размещённые торговые объекты.По информации специалистов, на сегодняшний день на набережной незаконную деятельность ведут до 35 предпринимателей. В разгар сезона и праздники эта цифра доходит до 55 человек.