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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 1841

Незаконные павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау

Началась работа, направленная на пресечение незаконной предпринимательской деятельности на городской набережной, передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Согласно поручению акима Актау, с территории набережной в 9А, 14А и 15А микрорайонах начали изымать и вывозить силами сотрудников городской администрации и коммунальными предприятиями электромобили, батуты и велосипеды. Также начали демонтировать незаконно размещённые торговые объекты.

- Неоднократно нами выдавались письменные предупреждения о необходимости сноса незаконных павильонов, а также ликвидации детских игровых аттракционов. Однако предприниматели продолжали работать, нарушая закон. В настоящее время начаты работы по сносу и конфискации имущества в рамках закона. Неудовлетворителен не только внешний вид набережной, с точки зрения безопасности есть опасения, так как данные прокатчики не несут ответственность за безопасность детей, - рассказал заместитель акима Актау Ербол Жумагазин.


Незаконные павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау


По информации специалистов, на сегодняшний день на набережной незаконную деятельность ведут до 35 предпринимателей. В разгар сезона и праздники эта цифра доходит до 55 человек.

Незаконные павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау


- Был проведён опрос среди горожан. В результате многие выразили возражения против предпринимательской деятельности на берегу моря. В качестве альтернативного предложения лицам, оказывающим незаконные предпринимательские услуги на берегу моря, было предложено переехать в парк «Акбота» и на территорию торговых рынков, с которыми ранее был заключен меморандум, - добавил чиновник.


Незаконные павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау



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Комментарии ( 9 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:22
Наверное набережная будет свободна не долго! Прокатчики спрятали свои драндулеты через дорогу в 15 мкр в строящийся павильон.
 
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  • Tankushka
  • Jack
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:08
Даже дождь пролился благодатной слезой applause Акимат сдержал своё слово и это не может не радовать bravo Теперь нужно поручить непосредственно правоохранительным органам теперь следить за общественным порядком это их прямые обязанности,а не отсиживаться в своей богадельни,что на набережной beat Предлагаем на набережной высадить многолетние или однолетние цветы в декоративные тумбы для украшения самой территории набережной!!!
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:32
Замечательно вот только не стоило загонять тяжелую технику на брусчатку в такую погоду( наверняка волнами просела.
 
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  • Tankushka
 None None (Посетители) Сегодня, 14:14
Троекратное УРА
 
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  • Tankushka
 bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 13:31
Это чтоб другие поставить
 
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  • ЛШП
  • Tankushka
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:31
Хорошее дело очищается набережная.прокатчики вернуться.дайте указ полиции штрафовать .увидел их сразу звони 102 пусть убирают их.главное не показуха.пусть один раз и навсегда
 
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  • ЛШП
  • Tankushka
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 Космос (Посетители) Сегодня, 13:19
Приятно глазу и душе радость!!! bravo
Алга, Акимат, очищайте набережную! applause
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:59
Ну наконец то! Лёд тронулся, господа присяжные!
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 12:57
Суппер! За это лайк акимату
 
 

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