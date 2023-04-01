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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:54

Просмотров: 1345

Для каких товаров с 1 апреля нужны накладные в Мангистау

Обязательства по оформлению сопроводительных накладных (СНТ) на товары вступают в силу с 1 апреля.

Фото из доступных источников
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, по каким товарам с 1 апреля необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары (СНТ):

- по нефтепродуктам, алкогольной продукции, холодильникам и морозильникам с применением модуля «Виртуальный склад»;
- при импорте/экспорте товаров в рамках ЕАЭС (по всем товарам) без применения модуля «Виртуальный склад».

Применение СНТ по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

Перечень товаров, по которым СНТ подлежит оформлению, и Правила оформления регулируются приказом Первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424.

За нарушения в части оформления СНТ предусмотрена административная ответственность статьёй 283-1 КоАП РК. Это может грозить штрафом от пяти до 400 МРП с конфискацией товара.

Важно отметить:

1. СНТ оформляется в информационной системе электронных счетов-фактур тремя способами: на портале esf.gov.kz, посредством учётных систем налогоплательщиков либо в мобильном приложении ИС ЭСФ. Доступ ко всем указанным способам осуществляется бесплатно.

2. Для того, чтобы оформить СНТ без применения модуля «Виртуальный склад» необходимо: при оформлении на портале использовать выбор «Товар не с ВС»; при использовании учётных систем в графе «Идентификатор товара» проставляется цифра «1».

3. Для отключения оприходования товаров на «Виртуальный склад» (по товарам с отсутствием обязательств по оформлению СНТ) необходимо изменить настройки на портале ИС ЭСФ (Настройки – Приём данных на ВС).

4. Подробное руководство пользователя размещено на сайте kgd.gov.kz, раздел «ИС ЭСФ» – вкладка «Документы по ИС ЭСФ» – «Руководство пользователя (скачать)». Ссылка здесь.

Служба технической поддержки работает в режиме 24/7 по электронному адресу esfsd@kgd.minfin.gov.kz и телефонной линии: +7(7172)72-78-72.



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