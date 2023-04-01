Превысили надбавку: предпринимателей привлекли к ответственности в Мангистау

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области в рамках региональной комиссии совместно с управлением предпринимательства и торговли и департаментом торговли осуществляется работа по стабилизации в области цен на социально значимые продовольственные товары.



В торговых точках области и последующего анализа ценообразования семь предпринимателей привлечены к административной ответственности за превышение пороговой 15-процентной торговой надбавки (превышение составило до 34 процентов на яйца, до 67 процентов на капусту), что повлияло на снижение цены на капусту с 210 до 158 тенге, на яйца с 600 до 552 тенге.



С пятью крупными торговыми сетями области («Дана», «Дина», «Анвар», «Лидер» и «Алтынфуд») и 235 торговыми объектами (супермаркеты, минимаркеты, магазины) подписаны меморандумы об использовании торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары в размере 10 процентов (при допустимых законодательством 15 процентов).



Исключены негативно влияющие на конечную цену непродуктивные посредники по поставке картофеля, моркови и лука в торговых сетях «Дина», «Анвар», «Лидер» и «Алтынфуд», куда эти товары сейчас напрямую поставляет товаропроизводитель.



Работа по стабилизации цен на социально-значимые товары продолжается.