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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:54

Просмотров: 1875

Превысили надбавку: предпринимателей привлекли к ответственности в Мангистау

Проводится работа по стабилизации цен на социально значимые товары.

Фото из доступных источников
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области в рамках региональной комиссии совместно с управлением предпринимательства и торговли и департаментом торговли осуществляется работа по стабилизации в области цен на социально значимые продовольственные товары.

В торговых точках области и последующего анализа ценообразования семь предпринимателей привлечены к административной ответственности за превышение пороговой 15-процентной торговой надбавки (превышение составило до 34 процентов на яйца, до 67 процентов на капусту), что повлияло на снижение цены на капусту с 210 до 158 тенге, на яйца с 600 до 552 тенге.

С пятью крупными торговыми сетями области («Дана», «Дина», «Анвар», «Лидер» и «Алтынфуд») и 235 торговыми объектами (супермаркеты, минимаркеты, магазины) подписаны меморандумы об использовании торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары в размере 10 процентов (при допустимых законодательством 15 процентов).

Исключены негативно влияющие на конечную цену непродуктивные посредники по поставке картофеля, моркови и лука в торговых сетях «Дина», «Анвар», «Лидер» и «Алтынфуд», куда эти товары сейчас напрямую поставляет товаропроизводитель.

Работа по стабилизации цен на социально-значимые товары продолжается.



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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksa-N
 DJONSON_ KZ (Посетители) Вчера, 20:21
Только в Дина в шуме вообще яйца исчезли, когда до проверок стояли полные коробки, не ужели на Пасху разобрали. РЕТОРЕЧЕСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
 
 

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