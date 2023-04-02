Давят лунки с растениями: жители требуют наказать нарушителей в Актау

- Со вчерашнего дня машины колесами придавливают эти лунки. Сегодня нам удалось заснять водителя, заехавшего на зелёный растущий куст. Они ни капли не уважают чужой труд. Просто хамы. Знаете, как обидно и больно. Я хотела смотреть в окно, чтобы было приятно, а не лицезреть этот беспредел. Как будто плюнули в лицо. Как с ними бороться!? - чуть ли не в слезах говорит жительница дома №3.

Последствия наезда автомобилей

Женщина с сыном и своей соседкой ежегодно облагораживают придомовую территорию за домом №3 в 7 микрорайоне. На днях они выкопали несколько лунок и после дождя планировали высадить там деревья и кустарники.По словам женщины, она звонила в полицию, но никто не отреагировал. Машины по-прежнему продолжают проезжать по лункам и парковаться на них.