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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:01

Просмотров: 2158

Давят лунки с растениями: жители требуют наказать нарушителей в Актау

По выкопанным жильцами лункам разъезжают водители.

Фото жительницы дома №3 в 7 микрорайоне
Женщина с сыном и своей соседкой ежегодно облагораживают придомовую территорию за домом №3 в 7 микрорайоне. На днях они выкопали несколько лунок и после дождя планировали высадить там деревья и кустарники.

- Со вчерашнего дня машины колесами придавливают эти лунки. Сегодня нам удалось заснять водителя, заехавшего на зелёный растущий куст. Они ни капли не уважают чужой труд. Просто хамы. Знаете, как обидно и больно. Я хотела смотреть в окно, чтобы было приятно, а не лицезреть этот беспредел. Как будто плюнули в лицо. Как с ними бороться!? - чуть ли не в слезах говорит жительница дома №3.


Последствия наезда автомобилей

Давят лунки с растениями: жители требуют наказать нарушителей в Актау


По словам женщины, она звонила в полицию, но никто не отреагировал. Машины по-прежнему продолжают проезжать по лункам и парковаться на них.

Давят лунки с растениями: жители требуют наказать нарушителей в Актау

Давят лунки с растениями: жители требуют наказать нарушителей в Актау



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Комментарии ( 5 )

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  • Кинст
  • дорожник
  • Банкир
 Empro (Посетители) Вчера, 21:18
Банкир,
Тут ждать нечего, и так же понятно. Нужно огораживать самим, как и делают большинство жителей.
 
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  • Жанар
  • Кинст
 Vladimir00 (Посетители) Вчера, 18:45
Швырять бутылки в лобовое стекло или помои выливать.только так.
 
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  • Кинст
  • Kain-Livesy
  • Vohazab
  • Жанар
 Банкир (Посетители) Вчера, 18:17
Empro, куда вбить? в башку этому барану? в лобач авто или в двигло? Женщина посадила дерево, ухаживает, а этот дебилоид давит растение! Ждем реакцию от полиции...Хотя, на что я надеюсь...
 
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14679677 (Посетители) Вчера, 16:53
Тойота - управляй мечтой
 
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  • Кинст
 Empro (Посетители) Вчера, 16:45
Вбейте столбики из стальных труб, перестанут ездить.
 
 

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