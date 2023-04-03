Председатель суда встретится с жителями пригорода Актау

Председатель областного суда Бек Аметов

Как сообщили в пресс-службе областного суда, во вторник, 4 апреля, с 10:00 до 12:00 председатель областного суда проведёт личный приём жителей Мунайлинского района.По вопросам, связанным с записью на личный приём, желающие могут обращаться по указанным ниже контактным номерам:- сотрудник областного суда, ответственный за личный приём - Данияр Джиенбаев.Заведующий канцелярией Мунайлинского районного суда Казиев Ерсин -(Whats app).