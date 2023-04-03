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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:00

Просмотров: 8

Председатель суда встретится с жителями пригорода Актау

Личный приём граждан пройдёт в здании Мунайлинского районного суда.

Фото предоставили в Мангистауском областном суде
Как сообщили в пресс-службе областного суда, во вторник, 4 апреля, с 10:00 до 12:00 председатель областного суда проведёт личный приём жителей Мунайлинского района.

По вопросам, связанным с записью на личный приём, желающие могут обращаться по указанным ниже контактным номерам: 8 (7292) 70-14-04 - сотрудник областного суда, ответственный за личный приём - Данияр Джиенбаев.

Заведующий канцелярией Мунайлинского районного суда Казиев Ерсин - 8(771) 510 91 62 (Whats app).

Председатель суда встретится с жителями пригорода Актау

Председатель областного суда Бек Аметов



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