Морские пограничники отмечают 30-летие службы

В естественной среде обитают порядка 90 процентов осетровых, определённые виды рыб частиковых пород, а также краснокнижная каспийская нерпа. Кроме водно-биологического разнообразия Каспий чрезвычайно богат углеводородным сырьём – нефтью и газом, общие запасы которых составляют более 20 миллионов тонн.Все эти богатства находятся под бдительным контролем и охраной Департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области.- Начинали с маленькой бригады пограничных кораблей и катеров, в составе которой было всего два катера. Поддержка со стороны руководства страны и пограничного ведомства, позволила в начале нулевых годов построить более 27 пограничных кораблей и катеров, - рассказывает Мухамет Суюнов, первый командир морской пограничной дивизии, капитан 1-ранга в отставке.Непосредственная охрана морских рубежей началась в 1994 году отдельной бригадой пограничных сторожевых кораблей и катеров с местом дислокации в Актау, в последующем переименованную в морскую пограничную дивизию Пограничной службы.- Полное освоение морских рубежей на Каспийском море началось в 1995 году. Тогда на воду был спущен первый пограничный сторожевой катер «Абай». За короткое время Пограничной службой были приняты под охрану участки морских границ с Россией, Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. На моряков-пограничников с первых дней возлагались задачи, связанные с охраной территориальных вод, континентального шельфа Республики Казахстан и пресечением противоправной деятельности в зоне ответственности. Кроме этого, морские стражи границы принимали участие в международных учениях и операциях, проводимых на море, таких как «Кару», «Нелегал», «Канал-Восток», «Мак», «Шелковый путь», «Союз», «Путина», «Дауылпаз», «Калкан-2021», СОПМ, - прокомментировал Асхат Жаналипов.С 1997 по 1999 годы морские подразделения Пограничной службы находились в составе оборонного ведомства, а в ноябре 1999 года была сформирована Морская пограничная дивизия в составе трех дивизионов пограничных кораблей и катеров.В 2008 году на базе морской пограничной дивизии было создано Региональное управление береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, в состав которой вошли пограничные отряды и дивизионы кораблей и катеров западного региона.В 2020 году региональное управление было преобразовано в Департамент Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.- За 30 лет пограничниками было задержано более 25 000 нарушителей всех категорий, пресечено более 10 000 нарушений территориальных н внутренних вод, обнаружено и задержано свыше 600 браконьерских лодок типа «Байда», 2000 различных малых плавательных средств, 45 иностранных браконьерских судов. Изъято более 15 000 километров крючковых орудий лова и 6 000 километров различных сетей. Отпущено в естественную среду обитания более 25 000 рыб осетровых и 40 000 рыб частиковых пород, 1100 тюленей. Предотвращенный ущерб государству насчитывается десятками миллиардов тенге, - рассказал Асхат Жаналиов.Сегодня на вооружении морских дивизионов находятся более 40 кораблей и катеров с автоматическими дистанционно- управляемыми огневыми комплексами с тепловизионной системой наведения, позволяющие вести стрельбу в любое время суток. Дивизионы оснащены гидроакустическими станциями для подводной разведки, способными распознавать предметы под водой на расстоянии до одного километра. Имеются у стражей морских рубежей и катера на воздушных подушках, которые используются осенью и зимой в период обледенения северной части Каспия для контроля и порядка выхода ледокольных судов и средств передвижения по льду.В боевой состав введен пункт маневренного базирования «Абай», предназначенный для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей и судов, производства и выдачи электроэнергии, проведения погрузочно-разгрузочных работ. Здесь одновременно могут разместиться до четырех кораблей.Есть ледокольно-буксировочный корабль «Кажымукан», способный преодолевать лед толщиной до 30 сантиметров. На корабле предусмотрена пожарная система, буксирное устройство.Немалый вклад в становлении пограничных соединений и частей западного региона в те нелегкие годы внесли опытные офицеры генерал-майоры Елемес Жанабергенов и Наиль Алдаев, контр-адмирал Кенжемерген Абикеев, капитаны 1 ранга Ахметжан Шукпутов, Мухамет Союнов, Сабыр Хасанов, Данияр Мальчубаев, Талгат Туребаев, Мухтар Елеуов и другие.По итогам службы в разные годы лучшими признавались первый, второй и третий дивизионы береговой охраны, пограничные управления Каракиянского и Бейнеуского районаов. Среди пограничных отделений в авангарде были «Даля», «Тюб Караган», «Акшукур», «Жыланды, «Болашак». Лучшими группами технического наблюдения считались «Тюб-Караган», «Сегенды», «Кумды», «Алтын-Кум». Гордостью среди кораблей и катеров были пограничные корабли «Сарбаз», «Нур-Султан», «Атырау», «Караганды», пограничные катера «Ратмир», «Нурлы Жол», «Орал».За весомый вклад в дело обеспечения надежной охраны Государственной границы Республики Казахстан ряд военнослужащих были награждены государственными и правительственными наградами: «Жауынгерлік ерлігі үшін» - капитан 2 ранга Асет Ахметчан, «Ерлігі үшін» - мичман Василий Калимуллин, «Айбын» I степени старшина 2 статьи - Багжан Акылбеков (посмертно), старший лейтенант Берик Джантлеуов, «Айбын» II степени - подполковник Бауржан Рысбеков, капитан 1-ранга Данияр Мальчубаев, полковник Алибек Каюпов.Сегодня Департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области руководит полковник Санат Жуманов.