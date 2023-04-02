Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.71 KZT
  • €1 = 491.64 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:04

Просмотров: 747

Мотопробег «Каспий - море дружбы»: колонну из Астрахани встретили в Мангистау

Маршрут мотопробега рассчитан почти на 5000 километров, передаёт «Первый канал».

Колонну встретили в селе Жармыш
Мотопробег «Каспий - море дружбы» стартовал в Астрахани 1 апреля. Сначала на пути Казахстан, где запланированы остановки в двух городах, в том числе и в Актау.

Мотоциклисты уже добрались до села Жармыш.

Затем по маршруту следует Туркменистан, одна из точек - Ашхабад. После мотоциклистов из России ждут в Иране и Азербайджане. Запланирована остановка в Баку. На обратном пути они заглянут в Каспийск.

Уникальный международный проект, цель которого укрепить добрососедские отношения между прикаспийскими государствами.

Мотопробег по такому маршруту проходит впервые.

Колонну возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика