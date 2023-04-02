Мотопробег «Каспий - море дружбы»: колонну из Астрахани встретили в Мангистау

Колонну встретили в селе Жармыш
Мотопробег «Каспий - море дружбы» стартовал в Астрахани 1 апреля. Сначала на пути Казахстан, где запланированы остановки в двух городах, в том числе и в Актау.
Мотоциклисты уже добрались до села Жармыш.
Затем по маршруту следует Туркменистан, одна из точек - Ашхабад. После мотоциклистов из России ждут в Иране и Азербайджане. Запланирована остановка в Баку. На обратном пути они заглянут в Каспийск.
Уникальный международный проект, цель которого укрепить добрососедские отношения между прикаспийскими государствами.
Мотопробег по такому маршруту проходит впервые.
Колонну возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Мотоциклисты уже добрались до села Жармыш.
Затем по маршруту следует Туркменистан, одна из точек - Ашхабад. После мотоциклистов из России ждут в Иране и Азербайджане. Запланирована остановка в Баку. На обратном пути они заглянут в Каспийск.
Уникальный международный проект, цель которого укрепить добрососедские отношения между прикаспийскими государствами.
Мотопробег по такому маршруту проходит впервые.
Колонну возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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