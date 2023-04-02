Мотопробег «Каспий - море дружбы»: колонну из Астрахани встретили в Мангистау

Мотопробег «Каспий - море дружбы» стартовал в Астрахани 1 апреля. Сначала на пути Казахстан, где запланированы остановки в двух городах, в том числе и в Актау.Мотоциклисты уже добрались до села Жармыш.Затем по маршруту следует Туркменистан, одна из точек - Ашхабад. После мотоциклистов из России ждут в Иране и Азербайджане. Запланирована остановка в Баку. На обратном пути они заглянут в Каспийск.Уникальный международный проект, цель которого укрепить добрососедские отношения между прикаспийскими государствами.Мотопробег по такому маршруту проходит впервые.Колонну возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.