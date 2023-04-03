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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:15

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Сколько средств тратит Мангистау на госуправление и оборону

Инвестиции в государственное управление, оборону и социальное обеспечение в Казахстане увеличились в пять раз за год. Показатель заметно растёт второй год подряд. В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Туркестанскую и Мангистаускую области. Об этом сообщают эксперты finprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта e-cis.info
По данным finprom.kz, за январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 15,8 миллиарда тенге - сразу в 5,1 раза больше в деньгах, чем годом ранее (реальный рост физического объёма - в 4,9 раза).

Сколько средств тратит Мангистау на госуправление и оборону


Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 года в стране наблюдался рост капвложений в секторе в стоимостном выражении на 73,3 процента за год, до 3,1 миллиарда тенге.

Сколько средств тратит Мангистау на госуправление и оборону


В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Туркестанскую область: 4,7 миллиарда тенге, годовой рост в деньгах - в 2,5 раза.

В пятёрке лидеров также оказались области: Мангистауская - 4,6 миллиарда тенге, Абайская - 2,8 миллиарда тенге, Северо-Казахстанская - 1,2 миллиарда тенге и Алматы - 871,3 миллиона тенге. Наименьший объём вложений был отмечен в Акмолинской области – один миллион тенге.

В 2 из 20 регионов РК - Жамбылской и Улытауской областях - инвестиций в этом секторе не поступало.

Сколько средств тратит Мангистау на госуправление и оборону


Наибольший объём капвложений в секторе - 66,4 процента всего инвестпортфеля - был обеспечен за счёт заёмных небанковских средств: 10,5 миллиарда тенге. В аналогичном периоде прошлого года из этого источника средств не поступало.

Из республиканского бюджета поступило 2,8 миллиарда тенге (годовой рост в деньгах - в 3,4 раза), из местных бюджетов - 2,4 миллиарда тенге (плюс 12 процентов за год).

За счёт собственных средств предприятий было проинвестировано 127,3 миллиона тенге - на 6,5 процента больше, чем в январе-феврале 2022 года.



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