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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

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Приём заявок в первый класс стартовал 1 апреля в школах Мангистау

С 1 апреля 2023 года начался приём документов для зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ в Мангистауской области и продлится по 1 августа. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела областного управления образования Клара Кулатаева.

Иллюстративное фото
Родителей будущих первоклашек просят не тянуть до последнего и заранее сдать все необходимые документы.

Приём заявок в первый класс стартовал 1 апреля в школах Мангистау


По словам Клары Кулатаевой, в новом учебном году в школу планируется принять около 21 тысячи учащихся. Заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно подать через уголки самообслуживания, расположенные в Центре обслуживания населения и школах.

- В 2022 году в 1 класс зачислено 20 108 детей. В то время 80 процентов родителей подали онлайн-заявки. В этом году через портал egov.kz доступна услуга направления соответствующих документов. Для этого необходимо заранее выбрать образовательную организацию и зарегистрировать требуемые документы согласно перечню. В частности, необходимы копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 063/у и два экземпляра фотографии формата 3х4, - сказала Клара Кулатаева.

Клара Кулатаева рассказала также о ходе приема учащихся в гимназию и лицей.

- Для зачисления учащихся 1 класса в лицей и гимназию до 15 июня будут организованы специальные экзамены. Дата и формы тестирования и задания определяются и устанавливаются учреждениями гимназии, лицея самостоятельно. После сдачи необходимого экзамена дети могут направить свои заявления в организации образования до 16 июня и 1 августа. Кроме того, ответственные специалисты районных, городских и общеобразовательных школ на официальных страницах управления образования в социальных сетях ответят на другие вопросы родителей и предоставят дополнительную информацию, - отметила Клара Кулатаева.



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