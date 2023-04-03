Приём заявок в первый класс стартовал 1 апреля в школах Мангистау

Родителей будущих первоклашек просят не тянуть до последнего и заранее сдать все необходимые документы.По словам Клары Кулатаевой, в новом учебном году в школу планируется принять около 21 тысячи учащихся. Заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно подать через уголки самообслуживания, расположенные в Центре обслуживания населения и школах.- В 2022 году в 1 класс зачислено 20 108 детей. В то время 80 процентов родителей подали онлайн-заявки. В этом году через портал egov.kz доступна услуга направления соответствующих документов. Для этого необходимо заранее выбрать образовательную организацию и зарегистрировать требуемые документы согласно перечню. В частности, необходимы копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 063/у и два экземпляра фотографии формата 3х4, - сказала Клара Кулатаева.Клара Кулатаева рассказала также о ходе приема учащихся в гимназию и лицей.- Для зачисления учащихся 1 класса в лицей и гимназию до 15 июня будут организованы специальные экзамены. Дата и формы тестирования и задания определяются и устанавливаются учреждениями гимназии, лицея самостоятельно. После сдачи необходимого экзамена дети могут направить свои заявления в организации образования до 16 июня и 1 августа. Кроме того, ответственные специалисты районных, городских и общеобразовательных школ на официальных страницах управления образования в социальных сетях ответят на другие вопросы родителей и предоставят дополнительную информацию, - отметила Клара Кулатаева.