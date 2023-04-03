В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы

Ремонт обеих школ был начат в 2022 году. На выделенные средства данные образовательные учреждения заключили договор с подрядным учреждением ТОО «Ондасын-строй».Капитальный ремонт включал в себя покраску стен здания школ, замену дверей и окон, а также канализационных труб. Заменены электрические, тепловые системы, сделан ремонт в подвалах. Кроме того, обновлены внешние спортивные площадки, ограждения школ, благоустроены пришкольные территории.С 3 апреля учащиеся продолжили обучение в обновленных школах, отвечающих современным требованиям, подчеркнули в акимате.