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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 172

В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы

В Жанаозене после капитального ремонта сданы в эксплуатацию две общеобразовательные школы №14 и №8 имени Кашагана Куржиманулы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото ЦОК региона
Ремонт обеих школ был начат в 2022 году. На выделенные средства данные образовательные учреждения заключили договор с подрядным учреждением ТОО «Ондасын-строй».

В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


Капитальный ремонт включал в себя покраску стен здания школ, замену дверей и окон, а также канализационных труб. Заменены электрические, тепловые системы, сделан ремонт в подвалах. Кроме того, обновлены внешние спортивные площадки, ограждения школ, благоустроены пришкольные территории.

В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


С 3 апреля учащиеся продолжили обучение в обновленных школах, отвечающих современным требованиям, подчеркнули в акимате.

В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы


В Жанаозене сданы в эксплуатацию две отремонтированные школы



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