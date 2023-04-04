Казахстанский фотограф запечатлел на видео сотню фламинго близ Актау

Кадр видео
Кадрами полета множества фламинго поделился фотограф Анзор Гасаев на своей странице vkadre_kz в Instagram.
- Всем привет, мы уже в Актау. По дороге в отель мы остановились всего на пять минут. И за пять минут я сделал такие фантастические кадры, снял розовых фламинго. Это просто фантастика, - поделился фотограф.
- Всем привет, мы уже в Актау. По дороге в отель мы остановились всего на пять минут. И за пять минут я сделал такие фантастические кадры, снял розовых фламинго. Это просто фантастика, - поделился фотограф.
Оставьте свой комментарий первым.