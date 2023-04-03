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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:17

Просмотров: 241

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Спустя два дня после зачистки набережной от прокатчиков электромобилей и мобильных павильонов корреспонденты Lada.kz проверили, как обстоит ситуация на сегодня.

Фото автора
Набережная 15 микрорайона на удивление остается по-прежнему пуста. Работа чиновников, как отмечают горожане, прошла результативно.

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись


С потеплением наблюдается большое количество прогуливающихся горожан и бегающих спортсменов.

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись


Мы не наткнулись абсолютно ни на одного прокатчика электромобилей, продавцов сладкой ваты и попкорна.

В 14 микрорайоне застали лишь два павильона, которые не убрали.

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись


Также работает кафе, расположенное на автобусной остановке.

Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись


Lada.kz будет и дальше следить за развитием событий.



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