Обстановка на набережной Актау: прокатчики пока не вернулись

Набережная 15 микрорайона на удивление остается по-прежнему пуста. Работа чиновников, как отмечают горожане, прошла результативно.С потеплением наблюдается большое количество прогуливающихся горожан и бегающих спортсменов.Мы не наткнулись абсолютно ни на одного прокатчика электромобилей, продавцов сладкой ваты и попкорна.В 14 микрорайоне застали лишь два павильона, которые не убрали.Также работает кафе, расположенное на автобусной остановке.Lada.kz будет и дальше следить за развитием событий.