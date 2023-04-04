Прокуратура Мангистау: Установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов в Актау

Бум строительства многоэтажных жилых домов в Актау обсудили в надзорном органе региона вчера, 3 апреля. Как отметили в прокуратуре, сотрудниками было установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов без получения соответствующих исходно-разрешительных документов.



Вместе с тем мониторинг социальных сетей позволил выявить 25 фактов незаконного привлечения средств дольщиков – не выполнялись процедуры, гарантировавшие бы последующее получение вкладчиками своих квартир. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.



В прокуратуре области также рассказали, что отменены два постановления акимата Актау о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 гектара стоимостью около 130 миллионов тенге. Кроме этого, предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 гектаров. Кадастровая стоимость участков - 400 миллионов тенге.



Михаил Одинцов