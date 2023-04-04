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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 2511

Прокуратура Мангистау: Установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов в Актау

Прокуратура области установила 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов в Актау без соответствующих разрешительных документов. Помимо этого, отменили два постановления акимата города о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения стоимостью около 130 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из открытых источников
Бум строительства многоэтажных жилых домов в Актау обсудили в надзорном органе региона вчера, 3 апреля. Как отметили в прокуратуре, сотрудниками было установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов без получения соответствующих исходно-разрешительных документов.

Вместе с тем мониторинг социальных сетей позволил выявить 25 фактов незаконного привлечения средств дольщиков – не выполнялись процедуры, гарантировавшие бы последующее получение вкладчиками своих квартир. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

В прокуратуре области также рассказали, что отменены два постановления акимата Актау о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 гектара стоимостью около 130 миллионов тенге. Кроме этого, предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 гектаров. Кадастровая стоимость участков - 400 миллионов тенге.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 4 )

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 ЛШП (Посетители) Сегодня, 19:10
В прокуратуре области также рассказали, что отменены два постановления акимата Актау о предоставлении девяти земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 гектара стоимостью около 130 миллионов тенге. Кроме этого, предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 гектаров. Кадастровая стоимость участков - 400 миллионов тенге.
Отлично!
А тех кто(?) давал разрешения , ставил подписи на разрешительных, согласительных документах хотя бы погнали в шею грязной метлой?
 
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 18:44
Такое впечатление, что в городе хозянина нет! Кто что хочет, где хочет там и строит что хочет. Кто хочет и где хочет, там и асфальт снимает и прокладывает свои кабели и трубы. Кто хочет, там свои киоски ставит. И никто не несёт за это ответственность! Анархия полная!
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 18:13
не поддается никакой логике ,то что творят с старым городом! просто в курятник превращают! почему не озвучивают фио тех кто отвечает за архитектуру и разрешения на застройку!! недавно проходила и увидела что сотворили напротив 3 дома в 9 мкр!! это как так ,через десяток два метров от дома начинать строить многоэтажку???не забудьте дувал там поставить, чтоб окончательно было похоже на то что придумали... это сколько ж они платят за разрешения??? там наверное конкурс в акимате на повышение откатов? и раньше был беспредел,но сейчас вообще вседозволенность и анархия стала omg !
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:30
предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков

Ну хорошо! Предотвратили! А дальше то что? Ведь, если было незаконное предоставление акиматом, значит кто-то из акимата должен понести за это наказание? Где разоблачение? Где посадки? Для чего вообще эта новость?
 
 

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