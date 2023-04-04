Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.39 KZT
  • €1 = 491.23 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 20:12

Просмотров: 1398

Подачу питьевой воды возобновили в Актау

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» сообщили, что в город возобновилась подача питьевой воды.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Из-за аттестации расходомерных узлов сегодня, 4 апреля, отключили питьевую воду.

Как отметили в энергокомбинате, подачу воды в город включили примерно в 19:00.

- Напоминаем населению, что ТОО «МАЭК» производит воду питьевую, техническую и горячую, реализует ее через сети водопередающей организации. ГКП «КЖСА», так как является владельцем водопроводных сетей в Актау, оказывает услуги по транспортировке. За подачу ресурсов в квартиры отвечают уже обслуживающие эти дома организации. Если в вашем доме или квартире нет питьевой воды, следует обратиться в свой кооператив собственников квартир, - добавили в пресс-службе предприятия.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 babe (Посетители) Вчера, 22:25
Воды как не было так и нет((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • Космос
  • ЛШП
 KNOC (Посетители) Вчера, 22:01
Ауууу!!!!!! Где вода? 14-й нет воды. Вместо горячей воды холодная чёрная как нефть жижа льётся. Питьевой нет вообще!!! Ещё и тарифы поднимают! За что? За отключения? За грязную холодную (платим как горячую же ещё и за нагрев горячей) воду?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • ЛШП
 AnnaK. (Посетители) Вчера, 21:51
У нас в 12 нет воды до сих пор, уже 22.00
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 21:00
В 9-м мкр уже дали воду.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 babe (Посетители) Вчера, 20:52
Нет воды ! Одно враньё
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 14679677 (Посетители) Вчера, 20:27
в 15 мкр также нет воды.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 14679677
  • babe
  • Космос
  • ЛШП
 KNOC (Посетители) Вчера, 20:20
Вот врут же и не краснеют

РЭП сказал нам ничего не известно, воды нет. В 14-м мкр воды нет
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика