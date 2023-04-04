Подачу питьевой воды возобновили в Актау

Из-за аттестации расходомерных узлов сегодня, 4 апреля, отключили питьевую воду.



Как отметили в энергокомбинате, подачу воды в город включили примерно в 19:00.



- Напоминаем населению, что ТОО «МАЭК» производит воду питьевую, техническую и горячую, реализует ее через сети водопередающей организации. ГКП «КЖСА», так как является владельцем водопроводных сетей в Актау, оказывает услуги по транспортировке. За подачу ресурсов в квартиры отвечают уже обслуживающие эти дома организации. Если в вашем доме или квартире нет питьевой воды, следует обратиться в свой кооператив собственников квартир, - добавили в пресс-службе предприятия.



Михаил Одинцов