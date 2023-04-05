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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:05

Просмотров: 478

Куда звонить и жаловаться на ограничения продажи бензина и дизеля на заправках Мангистау?

Агентство по защите и развитию конкуренции предупредило автозаправочные станции Казахстана об ответственности за ограничение при реализации бензина и дизтоплива, передаёт Tengrinews.kz.

Иллюстрация к материалу
Агентство по защите и развитию конкуренции РК просит граждан в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения агентства, а при превышении установленных цен - в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Телефоны доверия:
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области - 8 (7292) 43-84-14

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области - 8 (7292) 43-84-11

- В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана агентство напоминает, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства. Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара, - сообщили в агентстве.

Отмечается, что госорганы на ежедневной основе проводят мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

- Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объёмов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования. Кодекс об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусматривает наложение штрафа в размере до пяти процентов от дохода компании, - предупредили в агентстве.

Напомним, ранее Министерство энергетики анонсировало повышение цен на бензин и дизтопливо:

- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр - рост на 11 процентов;
- а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге - в среднем рост 20 процентов.



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