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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 137

Необоснованно выделенные участки на побережье моря в Актау намерены вернуть через суд

Департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области подал в суд иск об изъятии 21 земельного участка, расположенного на побережье моря, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области Биржана Хайруллина, установлено, что 21 земельный участок, предназначенный для развития туризма, был предоставлен безосновательно. Департаментом по управлению земельными ресурсами Мангистауской области подано исковое заявление в суд по возврату государству 43 гектаров земли.

Глава региона Нурлан Ногаев поручил соблюдать прозрачность в вопросах предоставления земельных участков.

- Необоснованно принятые решения представителей местных исполнительных органов по предоставлению земельных участков негативно влияют на развитие сферы предпринимательства и туризма в регионе. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева нам необходимо всесторонне развивать экономико-социальный климат региона, создать равные условия для развития среднего и малого предпринимательства. Необходимо не допускать подобных эксцессов в вопросах предоставления земельных участков, - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, ранее сообщалось, что антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря.

В ответ на это заявление антикоррупционной службы в городской администрации отметили, что пока суд не признаёт данные участки незаконными, считать действия акимата неправомерными является преждевременным.



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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:31
похвальное решение
найдут ли тех, кто "продавал" береговую линию?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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