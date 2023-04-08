Выброшенные медотходы: уцелевшая часть направлена на экспертизу в Мангистау

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Экологи выехали на место и установили, что медицинские отходы были сожжены неустановленными лицами. Материалы направлены в правоохранительные органы. Уцелевшая часть направлена местным исполнительным органам в органы здравоохранения для проведения соответствующих экспертиз, в том числе по выявлению собственника данных лекарственных средств согласно инвентарным номерам при передаче для реализации.
Информация о принятых мерах будет сообщена дополнительно.
Напомним, десятки упаковок лекарственных препаратов, шприцев и ампул обнаружил у села Батыр местный житель.
Информация о принятых мерах будет сообщена дополнительно.
Напомним, десятки упаковок лекарственных препаратов, шприцев и ампул обнаружил у села Батыр местный житель.
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