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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:25

Просмотров: 907

Сотрудникам не выплатили более 24 миллионов тенге: работодателя оштрафовали в Жанаозене

Прокуратура Жанаозена провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО «ECSAD» и выявила нарушения.

Фото из доступных источников
По информации областной прокуратуры, 62 работникам ТОО «ECSAD» не выплатили более 24 миллионов тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года.

В связи с этим прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области. По результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников.

За нарушение требований по оплате труда в соответствии с частью 1 статьи 87 КоАП РК (Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым законодательством, а равно неначисление и невыплата пени за период задержки платежа по вине работодателя) на работодателя наложен штраф в размере 30 МРП, то есть 103 500 тенге.

Вопрос соблюдения трудовых прав граждан находится на постоянном контроле органов прокуратуры Мангистауской области.



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