Сколько тратят на сигареты жители Мангистау

По данным аналитиков проекта по мониторингу экономики Казахстана, больше всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 24,3 процента. Наименьший рост был зафиксирован в Павлодарской области: на 12,5 процента за год. В нашем регионе стоимость сигарет повысилась на 16,3 процента.За январь-февраль текущего года в стране произвели 2,3 миллиарда сигар, сигарет, папирос и прочих подобных изделий из табака или его заменителей - на 3,9 процентов меньше, чем годом ранее. При этом в целом за январь–декабрь 2022 года производство табачных изделий выросло на 7,9 процентов, до 17,4 миллиардов изделий.Одними из «главных курильщиков» в четвертом квартале 2022 года выступили жители Павлодарской (20,3 тысяч тенге на домохозяйство) и Акмолинской (19,3 тысяч тенге) областей. Наименьшие затраты были отмечены в Шымкенте (2,6 тысяч тенге), Мангистауской (3,2 тысячи тенге) и Туркестанской (4,5 тысячи тенге) областях.В январе–декабре 2022 года от болезней органов дыхания в стране умерли 13,1 тысяч человек - на 36,9 процентов меньше, чем годом ранее (спад, впрочем, объясняется ослаблением пандемии коронавируса).Чаще всего смерть от подобных болезней регистрировали в Алматинской области (1362 человека), реже всего - в Улытауской области (всего 105 человек, что, однако, частично объясняется статистикой новообразованного региона). В Мангистауской же области зарегистрировано 204 смерти.Эксперты призывают не допустить смерти от «болезни вейперов». По информации Минздрава, больше 30 процентов детей в нашей стране используют вейпы и электронные сигареты. Экспертное сообщество утверждает, что глицериновые смеси вызывают онкологические заболевания, астму и сердечно-сосудистые заболевания.