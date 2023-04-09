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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 512

Сколько тратят на сигареты жители Мангистау

Цены на табачную продукцию выросли по стране на 19,3 процента за год.

Фото из доступных источников
По данным аналитиков проекта по мониторингу экономики Казахстана, больше всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 24,3 процента. Наименьший рост был зафиксирован в Павлодарской области: на 12,5 процента за год. В нашем регионе стоимость сигарет повысилась на 16,3 процента.

Сколько тратят на сигареты жители Мангистау


За январь-февраль текущего года в стране произвели 2,3 миллиарда сигар, сигарет, папирос и прочих подобных изделий из табака или его заменителей - на 3,9 процентов меньше, чем годом ранее. При этом в целом за январь–декабрь 2022 года производство табачных изделий выросло на 7,9 процентов, до 17,4 миллиардов изделий.

Одними из «главных курильщиков» в четвертом квартале 2022 года выступили жители Павлодарской (20,3 тысяч тенге на домохозяйство) и Акмолинской (19,3 тысяч тенге) областей. Наименьшие затраты были отмечены в Шымкенте (2,6 тысяч тенге), Мангистауской (3,2 тысячи тенге) и Туркестанской (4,5 тысячи тенге) областях.

Сколько тратят на сигареты жители Мангистау


В январе–декабре 2022 года от болезней органов дыхания в стране умерли 13,1 тысяч человек - на 36,9 процентов меньше, чем годом ранее (спад, впрочем, объясняется ослаблением пандемии коронавируса).

Чаще всего смерть от подобных болезней регистрировали в Алматинской области (1362 человека), реже всего - в Улытауской области (всего 105 человек, что, однако, частично объясняется статистикой новообразованного региона). В Мангистауской же области зарегистрировано 204 смерти.

Сколько тратят на сигареты жители Мангистау


Эксперты призывают не допустить смерти от «болезни вейперов». По информации Минздрава, больше 30 процентов детей в нашей стране используют вейпы и электронные сигареты. Экспертное сообщество утверждает, что глицериновые смеси вызывают онкологические заболевания, астму и сердечно-сосудистые заболевания.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 БО (Посетители) Сегодня, 13:23
Бесполезное,вредное,затратное,бессмысленное занятие, это курение... 7.5 лет как "расковал" кандалы...
 
 

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