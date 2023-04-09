Вербное воскресенье празднуют в Актау

- Этот день встречают с радостью, и это время для примирения. Считается, что верба очищает и отгоняет нечистую силу. Всех от души хотелось бы поздравить и пожелать мира и добра каждому, - поздравила местная жительница Алевтина.

Встретить Вербное воскресенье в Благовещенскую церковь сегодня приходят жители Актау.При входе развернулась ярмарка, где продают ветви распускающейся вербы различных размеров.Некоторые из жителей приносят на сожжение в церковь вербы, которые они держали у себя дома с прошлого года. По преданию, эти веточки впитывают в себя отрицательную энергию и негатив.Наблюдается много радостных лиц людей.