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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 630

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Светлый воскресный праздник встречают православные горожане.

Фото автора
Встретить Вербное воскресенье в Благовещенскую церковь сегодня приходят жители Актау.

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау


При входе развернулась ярмарка, где продают ветви распускающейся вербы различных размеров.

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау


Некоторые из жителей приносят на сожжение в церковь вербы, которые они держали у себя дома с прошлого года. По преданию, эти веточки впитывают в себя отрицательную энергию и негатив.

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау


Наблюдается много радостных лиц людей.

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау


- Этот день встречают с радостью, и это время для примирения. Считается, что верба очищает и отгоняет нечистую силу. Всех от души хотелось бы поздравить и пожелать мира и добра каждому, - поздравила местная жительница Алевтина.


Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау

Вербное воскресенье празднуют в Актау


Lada.kz, в свою очередь, поздравляет всех православных жителей Актау с этим прекрасным праздником весны. Добра вашему дому, душевной теплоты, надежды, любви и здоровья.



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