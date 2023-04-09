Вербное воскресенье празднуют в Актау

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Встретить Вербное воскресенье в Благовещенскую церковь сегодня приходят жители Актау.
При входе развернулась ярмарка, где продают ветви распускающейся вербы различных размеров.
Некоторые из жителей приносят на сожжение в церковь вербы, которые они держали у себя дома с прошлого года. По преданию, эти веточки впитывают в себя отрицательную энергию и негатив.
Наблюдается много радостных лиц людей.
Lada.kz, в свою очередь, поздравляет всех православных жителей Актау с этим прекрасным праздником весны. Добра вашему дому, душевной теплоты, надежды, любви и здоровья.
При входе развернулась ярмарка, где продают ветви распускающейся вербы различных размеров.
Некоторые из жителей приносят на сожжение в церковь вербы, которые они держали у себя дома с прошлого года. По преданию, эти веточки впитывают в себя отрицательную энергию и негатив.
Наблюдается много радостных лиц людей.
- Этот день встречают с радостью, и это время для примирения. Считается, что верба очищает и отгоняет нечистую силу. Всех от души хотелось бы поздравить и пожелать мира и добра каждому, - поздравила местная жительница Алевтина.
Lada.kz, в свою очередь, поздравляет всех православных жителей Актау с этим прекрасным праздником весны. Добра вашему дому, душевной теплоты, надежды, любви и здоровья.
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