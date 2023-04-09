Главный судья Мангистау встретится с жителями Жанаозена

Как сообщили в Мангистауском областном суде, в этот вторник, 11 апреля, с 10:00 до 12:00 председатель областного суда Бек Аметов проведёт личный приё жителей Жанаозена.



В этот же день, 11 апреля, с 15:00 до 17:00 председатель областного суда встретится с жителями Каракиянского района в здании районного суда.



По вопросам, связанным с записью на личный приём, желающие могут обращаться по указанным ниже контактным номерам:



8 (7292)70-14-04 - сотрудник областного суда, ответственный за личный прием - Данияр Джиенбаев;

8 (702)448-84-30 - заведующий канцелярией Жанаозенского городского суда Абилхасова Шынар (WhatsApp) (для жителей Жанаозена),

8 (702)593-00-78 - заведующий канцелярией Каракиянского районного суда (WhatsApp) (для жителей Каракиянского района).