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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:36

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Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Житель Актау предложил горожанам самим избавляться от назойливых объявлений на входной двери в подъезд

Фото автора
По словам автора идеи этого челленджа, ему неприятно стало наблюдать при входе в свой подъезд в 11 микрорайоне нагромождение объявлений разного жанра - от сомнительных предложений по поводу работы до рекламы интернет-провайдеров и так далее.

Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Так изначально выглядела подъездная дверь


- У нас, как и везде по городу, подъездные двери превратились в доску объявлений. Клеят, что ни попадя. Отрываешь, а с утра «красуется» новая кипа наклеенных предложений. Надо как-то решать этот вопрос. Раньше по большей части объявления были размещены в газетах, и на дверях их было не так много. Но в последнее время их стало чересчур много, - говорит Алихан.


Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Вот такой получился результат


Алихану пришлось около полутора часов тряпкой с водой и шпателем соскребать всю эту «красоту». На двери осталась ржавчина. Теперь он намерен зачистить дверь наждачной бумагой, удалить остатки ржавчины, старого покрытия и покрасить ее. Затем он хочет повесить доску специально для расклейщиков.И советует это сделать другим.

Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Такой вариант предлагает делать молодой человек


Молодой человек решил «кинуть вызов» всем предпринимателям, нанимающих расклейщиков, чтобы искоренить подобное явление.

Кстати, как поделился парень, он готов за символическую плату очищать двери от объявлений по городу, а также проводить их покраску.

Желающие могут обращаться по номеру телефона: 8(702)251-16-88 (Алихан).



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