Очистим подъезды от объявлений: молодой человек объявил челлендж в Актау

Так изначально выглядела подъездная дверь

- У нас, как и везде по городу, подъездные двери превратились в доску объявлений. Клеят, что ни попадя. Отрываешь, а с утра «красуется» новая кипа наклеенных предложений. Надо как-то решать этот вопрос. Раньше по большей части объявления были размещены в газетах, и на дверях их было не так много. Но в последнее время их стало чересчур много, - говорит Алихан.

Вот такой получился результат

Такой вариант предлагает делать молодой человек

По словам автора идеи этого челленджа, ему неприятно стало наблюдать при входе в свой подъезд в 11 микрорайоне нагромождение объявлений разного жанра - от сомнительных предложений по поводу работы до рекламы интернет-провайдеров и так далее.Алихану пришлось около полутора часов тряпкой с водой и шпателем соскребать всю эту «красоту». На двери осталась ржавчина. Теперь он намерен зачистить дверь наждачной бумагой, удалить остатки ржавчины, старого покрытия и покрасить ее. Затем он хочет повесить доску специально для расклейщиков.И советует это сделать другим.Молодой человек решил «кинуть вызов» всем предпринимателям, нанимающих расклейщиков, чтобы искоренить подобное явление.Кстати, как поделился парень, он готов за символическую плату очищать двери от объявлений по городу, а также проводить их покраску.