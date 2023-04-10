«Каждый человек сам ответственен за своё здоровье»: онколог-маммолог из Актау о важности скринингов  

- Что нужно сделать, чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии?



Гульвира Бекбосинова: К сожалению, онкологические заболевания не имеют никаких симптомов на ранней стадии. Рак развивается буквально из одной клетки, но это твоя клетка, и организм чаще всего никак на это не реагирует.



Зачастую только в том случае, когда человек внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит скрининги, можно «поймать» рак на первой или даже нулевой стадии.



- И анализы крови ничего не покажут?



Гульвира Бекбосинова: Нет, анализы крови не дают полной картины.



- Какие виды скрининга есть в нашей стране и как их проходить?



Гульвира Бекбосинова: Их можно пройти бесплатно, в поликлинике по месту жительства. На сегодняшний день это скрининги на рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки.



- Что такое скрининг рака молочной железы? Гарантирует ли он своевременное выявление болезни?





Гульвира Бекбосинова: Это маммография, рентгеновский снимок молочной железы. По этим снимкам врач может увидеть какие-то структурные изменения в тканях молочных желез. Проблема в том, что чем женщина моложе (где-то с 40 лет), тем ткань молочной железы выглядит плотнее, это затрудняет диагностику, а за ней может скрываться опухоль и ее не увидят на маммографии. Поэтому женщинам с 30 до 40 лет рекомендуется проходить УЗИ молочных желез один раз в год даже при отсутствии симптомов заболевания.



- Маммография или УЗИ? Что информативнее?



Гульвира Бекбосинова: Это разные методы диагностики для разных категорий женщин. УЗИ – это вторичное обследование, выявление изменений, диагностика кист. Если молочная железа плотная, возраст моложе, то, как правило, оно более информативно.



В зависимости от возраста, строения молочной железы выбирается тот или иной метод. Или оба сразу.



- На какой возраст приходится пик заболеваний рак молочной железы? Правда ли, что есть тенденция к «омоложению» этого вида рака?



Гульвира Бекбосинова: В моей практике это, в основном, женщины 50-59 лет. В прошлом году среди моих пациентов болезнь развилась у 5-6 женщин до 40 лет.



- Что является факторами риска?



Гульвира Бекбосинова: Стресс, лишний вес, гормональные нарушения, курение, нарушение режима сна, отсутствие спорта. Здоровый образ жизни существенно снижает риск заболеть раком. Слабый иммунитет. Около 10% случаев рака молочной железы – наследственные факторы. Психосоматика.



- Рак – это психосоматика? Но я не раз слышала, что связь обид и рака не доказана.



Гульвира Бекбосинова: Когда мы переживаем длительные стрессовые процессы, это влияет на изменение гормонального фона. Так называемые «гормоны стресса», в свою очередь, подавляют иммунитет, и иммунитет хуже сканирует и уничтожает трансформированные и поврежденные клетки.



- Как свести риск болезни к минимуму?



Гульвира Бекбосинова: Не быть беспечным в вопросах здоровья, уделять ему должное внимание. Не просто пить бесконтрольно БАДы, утешая себя, что этим ты что-то делаешь для своего здоровья. Осуществлять простые действия в повседневной жизни, добавить физическую активность.



Проходить в профилактических целях скрининг и дополнительно, хотя бы раз в год, делать УЗИ брюшной полости, УЗИ малого таза, ПАП-тест шейки матки, УЗИ молочных желез.



Регулярное обследование повышает вероятность найти опухоль на ранней стадии, когда шансов на полное излечение больше.



И, как я уже говорила, умение влиять на свой эмоциональный фон, умеренные физические нагрузки, следить за весом.



В конечном итоге я это говорю и всем своим пациентам - каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье. Бояться онкологических заболеваний не нужно, нужно регулярно обследоваться.



- Как проводится лечение рака молочных желез?



Гульвира Бекбосинова: Комплексная терапия, куда входит лучевая терапия, хирургические вмешательства, химиотерапия, таргетная терапия. Но самое главное — это медицинская реабилитация после хирургического лечения и между курсами химиотерапии. К сожалению, у нас нет реабилитации на государственном уровне, только в платных клиниках или же за границей. Не всем это доступно в денежном плане и это очень насущный вопрос.



- Что самое тяжелое в вашей профессии?



Гульвира Бекбосинова: Говорить диагноз человеку – о том, что у него рак. В эти моменты ты не только онколог, но и психолог, беседуешь, отвечаешь на все вопросы, детально все объясняешь, успокаиваешь.



Для справки: В Казахстане существуют 3 вида скрининга на раннее выявление злокачественных новообразований: скрининг рака шейки матки (проводится среди женщин в возрасте от 30 до 70 лет 1 раз в 4 года путем забора мазка на цитологическое исследование); скрининг рака молочной железы (проводится среди женщин в возрасте от 40 до 70 лет 1 раз в 2 года путем проведения маммографии); скрининг рака толстой кишки (проводится среди мужчин и женщин от 50 до 70 лет 1 раз в 2 года путем определения скрытой крови в кале).



Указанные скрининги входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в поликлинике или врачебной амбулатории по месту прикрепления.



