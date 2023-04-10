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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 705

«Каждый человек сам ответственен за своё здоровье»: онколог-маммолог из Актау о важности скринингов  

Онколог-маммолог Гульвира Бекбосинова рассказала, почему важна ранняя диагностика рака, чем отличается УЗИ от маммографии, и что позволяет снизить риск онкологических заболеваний.

Гульвира Бекбосинова
- Что нужно сделать, чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии?

Гульвира Бекбосинова: К сожалению, онкологические заболевания не имеют никаких симптомов на ранней стадии. Рак развивается буквально из одной клетки, но это твоя клетка, и организм чаще всего никак на это не реагирует.

Зачастую только в том случае, когда человек внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит скрининги, можно «поймать» рак на первой или даже нулевой стадии.

- И анализы крови ничего не покажут?

Гульвира Бекбосинова: Нет, анализы крови не дают полной картины.

- Какие виды скрининга есть в нашей стране и как их проходить?

Гульвира Бекбосинова: Их можно пройти бесплатно, в поликлинике по месту жительства. На сегодняшний день это скрининги на рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки.

- Что такое скрининг рака молочной железы? Гарантирует ли он своевременное выявление болезни?

 
Гульвира Бекбосинова: Это маммография, рентгеновский снимок молочной железы. По этим снимкам врач может увидеть какие-то структурные изменения в тканях молочных желез. Проблема в том, что чем женщина моложе (где-то с 40 лет), тем ткань молочной железы выглядит плотнее, это затрудняет диагностику, а за ней может скрываться опухоль и ее не увидят на маммографии. Поэтому женщинам с 30 до 40 лет рекомендуется проходить УЗИ молочных желез один раз в год даже при отсутствии симптомов заболевания.

- Маммография или УЗИ? Что информативнее?

Гульвира Бекбосинова: Это разные методы диагностики для разных категорий женщин. УЗИ – это вторичное обследование, выявление изменений, диагностика кист. Если молочная железа плотная, возраст моложе, то, как правило, оно более информативно.

В зависимости от возраста, строения молочной железы выбирается тот или иной метод. Или оба сразу.

- На какой возраст приходится пик заболеваний рак молочной железы? Правда ли, что есть тенденция к «омоложению» этого вида рака?

Гульвира Бекбосинова: В моей практике это, в основном, женщины 50-59 лет. В прошлом году среди моих пациентов болезнь развилась у 5-6 женщин до 40 лет.

- Что является факторами риска?

Гульвира Бекбосинова: Стресс, лишний вес, гормональные нарушения, курение, нарушение режима сна, отсутствие спорта. Здоровый образ жизни существенно снижает риск заболеть раком. Слабый иммунитет. Около 10% случаев рака молочной железы – наследственные факторы. Психосоматика.

- Рак – это психосоматика? Но я не раз слышала, что связь обид и рака не доказана.

Гульвира Бекбосинова: Когда мы переживаем длительные стрессовые процессы, это влияет на изменение гормонального фона. Так называемые «гормоны стресса», в свою очередь, подавляют иммунитет, и иммунитет хуже сканирует и уничтожает трансформированные и поврежденные клетки.

- Как свести риск болезни к минимуму?

Гульвира Бекбосинова: Не быть беспечным в вопросах здоровья, уделять ему должное внимание. Не просто пить бесконтрольно БАДы, утешая себя, что этим ты что-то делаешь для своего здоровья. Осуществлять простые действия в повседневной жизни, добавить физическую активность.

Проходить в профилактических целях скрининг и дополнительно, хотя бы раз в год, делать УЗИ брюшной полости, УЗИ малого таза, ПАП-тест шейки матки, УЗИ молочных желез.

Регулярное обследование повышает вероятность найти опухоль на ранней стадии, когда шансов на полное излечение больше.

И, как я уже говорила, умение влиять на свой эмоциональный фон, умеренные физические нагрузки, следить за весом.

В конечном итоге я это говорю и всем своим пациентам - каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье. Бояться онкологических заболеваний не нужно, нужно регулярно обследоваться.

- Как проводится лечение рака молочных желез?

Гульвира Бекбосинова: Комплексная терапия, куда входит лучевая терапия, хирургические вмешательства, химиотерапия, таргетная терапия. Но самое главное — это медицинская реабилитация после хирургического лечения и между курсами химиотерапии. К сожалению, у нас нет реабилитации на государственном уровне, только в платных клиниках или же за границей. Не всем это доступно в денежном плане и это очень насущный вопрос.

- Что самое тяжелое в вашей профессии?

Гульвира Бекбосинова: Говорить диагноз человеку – о том, что у него рак. В эти моменты ты не только онколог, но и психолог, беседуешь, отвечаешь на все вопросы, детально все объясняешь, успокаиваешь.
 
Для справки: В Казахстане существуют 3 вида скрининга на раннее выявление злокачественных новообразований: скрининг рака шейки матки (проводится среди женщин в возрасте от 30 до 70 лет 1 раз в 4 года путем забора мазка на цитологическое исследование); скрининг рака молочной железы (проводится среди женщин в возрасте от 40 до 70 лет 1 раз в 2 года путем проведения маммографии); скрининг рака толстой кишки (проводится среди мужчин и женщин от 50 до 70 лет 1 раз в 2 года путем определения скрытой крови в кале).

Указанные скрининги входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в поликлинике или врачебной амбулатории по месту прикрепления.

 



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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 13:10
еще бы научились лечить(((
 
 

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