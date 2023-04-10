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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 1443

Избившему до смерти солдата из Мангистау сослуживцу вынесли приговор

Солдату, до смерти избившему Алибека Калбая - срочника из Мангистау, вынесли приговор. Военный суд Алматинского гарнизона назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Об этом сообщается на сайте военного суда.

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
В военном суде Алматинского гарнизона сегодня, 10 апреля, рассмотрели дело в отношении солдата, избившего сослуживца до смертельного исхода в воинской части 30212 в Кордае.

По материалам дела, стало известно, что у подсудимого случился конфликт со срочником из Мангистауской области Алибеком Калбаем. Подсудимый нанёс несколько ударов в грудь и живот Калбаю, тем самым причинив ему серьёзные телесные повреждения.

На утреннем построении Алибек Калбай упал в обморок и, спустя несколько часов, не приходя в сознание, скончался в военном госпитале.

- Приговором Военного суда Алматинского гарнизона подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на девять лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 0000 тенге, - сообщили в военном суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что родственники осужденного не согласились с приговором и намерены его обжаловать.

Напомним, в апреле прошлого года, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. Родственники погибшего солдата-срочника из Мангистау потребовали провести честное расследование.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
  • Андpей
 KNOC (Посетители) Сегодня, 18:04
Пора возвращать высшую меру наказания за такие тяжкие преступления. Хватит гуманизма
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • БО
  • minus
  • alixah
  • ЛШП
 Leocat (Посетители) Сегодня, 18:00
Конечно нужно обжаловать и сумму компенсации и срок. За преступления в армии - срок должен быть минимум вдвое больше, чем за преступления на "гражданке".

Жаль только что парня это не вернёт...
 
 

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