Избившему до смерти солдата из Мангистау сослуживцу вынесли приговор

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
В военном суде Алматинского гарнизона сегодня, 10 апреля, рассмотрели дело в отношении солдата, избившего сослуживца до смертельного исхода в воинской части 30212 в Кордае.
По материалам дела, стало известно, что у подсудимого случился конфликт со срочником из Мангистауской области Алибеком Калбаем. Подсудимый нанёс несколько ударов в грудь и живот Калбаю, тем самым причинив ему серьёзные телесные повреждения.
На утреннем построении Алибек Калбай упал в обморок и, спустя несколько часов, не приходя в сознание, скончался в военном госпитале.
- Приговором Военного суда Алматинского гарнизона подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на девять лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 0000 тенге, - сообщили в военном суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что родственники осужденного не согласились с приговором и намерены его обжаловать.
Напомним, в апреле прошлого года, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. Родственники погибшего солдата-срочника из Мангистау потребовали провести честное расследование.
Михаил Одинцов
По материалам дела, стало известно, что у подсудимого случился конфликт со срочником из Мангистауской области Алибеком Калбаем. Подсудимый нанёс несколько ударов в грудь и живот Калбаю, тем самым причинив ему серьёзные телесные повреждения.
На утреннем построении Алибек Калбай упал в обморок и, спустя несколько часов, не приходя в сознание, скончался в военном госпитале.
- Приговором Военного суда Алматинского гарнизона подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на девять лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 0000 тенге, - сообщили в военном суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что родственники осужденного не согласились с приговором и намерены его обжаловать.
Напомним, в апреле прошлого года, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. Родственники погибшего солдата-срочника из Мангистау потребовали провести честное расследование.
Михаил Одинцов