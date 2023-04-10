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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 20:44

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Актау вошёл в ТОП-3 городов Казахстана по росту цен на первичное жильё

За год в Актау цены на первичное жильё подорожали на 24,3 процента. Об этом сообщается на Krisha.kz.

Иллюстративное фото с сайта amiel.club
В марте этого года, как сообщает Krisha.kz, цены на новое жильё в Казахстане выросли на 1,2 процента по сравнению с февралём. Средняя цена по республике составила 489 226 тенге за квадратный метр.

По информации Бюро национальной статистики, цены на первичном рынке за месяц выросли только в пяти городах из 20 исследуемых:
- в Таразе: + 3,5 процента;
- Алматы: + 2 процента;
- Астане: + 1,4 процента;
- Костанае: + 1,2 процента;
- Семее: + 0,9 процента.

В остальных 14 регионах стоимость новых квартир осталась на уровне февраля.

Однако, касаемо изменений за год (март 2023 года к марту 2022 года), квартиры в новостройках подорожали в среднем по стране на 9,3 процента.

Максимально цены повысились в трёх городах - в Актобе (+ 25,4 процента), Актау (+ 24,3 процента) и Костанае (+ 19,3 процента).

Минимум наблюдался в Шымкенте, Кокшетау и Таразе: здесь цены на первичку выросли на 2 - 3,5 процента. Талдыкорган - единственный город, где цены не изменились.

Михаил Одинцов



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