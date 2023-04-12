«Не переживайте». Появилось видео с протестовавшими в Астане рабочими из Жанаозена

Фото: Кадр из видео
В ролике, который был снят, предположительно, на вокзале столицы, рабочие из Жанаозена заявляют, что с ними все в порядке и они собираются возвращаться домой, сообщает Tengrinews.kz.
Жанаозенцы призвали жителей Мангистау не беспокоиться, выразив им благодарность за поддержку.
Ранее к жителям Мангистау обратились аким области, аким Жанаозена и лидеры протестовавших в Астане нефтяников.
Жанаозенцы призвали жителей Мангистау не беспокоиться, выразив им благодарность за поддержку.
Ранее к жителям Мангистау обратились аким области, аким Жанаозена и лидеры протестовавших в Астане нефтяников.