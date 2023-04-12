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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:30

Просмотров: 171

Протестовавшие в Астане нефтяники возвращаются в Жанаозен

Протестовавшие в Астане нефтяники возвращаются в Жанаозен. В социальных сетях появилось видео с железнодорожного вокзала Астаны.

уволенные нефтяники «Берали Мангистау company» у здания Минэнерго в Астане, 11 апреля, фото Жанары Каримовой
На видео группа нефтяников сообщает, что они выезжают домой и выражают надежду на то, что их переговоры о разрешении ситуации с работой будут успешными. Также они поблагодарили земляков за поддержку.



СМИ сообщают, что к поезду сообщением «Астана – Мангистау», который по расписанию отходит в 8:57, прицепили три вагона. На месте находятся полицейские.

Между тем активист жанаозенцев Есенжан Абдрашев сообщил, что в столице останется 10 человек, чтобы продолжать переговоры, остальные вернутся домой.

Напомним, протестовавшие почти сутки в Астане у здания министерства энергетики уволенные рабочие нефтесервисной компании из Жанаозена были задержаны накануне вечером. К тому моменту у министерства находились как минимум 150 человек.



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