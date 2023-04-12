Протестовавшие в Астане нефтяники возвращаются в Жанаозен

уволенные нефтяники «Берали Мангистау company» у здания Минэнерго в Астане, 11 апреля, фото Жанары Каримовой
На видео группа нефтяников сообщает, что они выезжают домой и выражают надежду на то, что их переговоры о разрешении ситуации с работой будут успешными. Также они поблагодарили земляков за поддержку.
СМИ сообщают, что к поезду сообщением «Астана – Мангистау», который по расписанию отходит в 8:57, прицепили три вагона. На месте находятся полицейские.
Между тем активист жанаозенцев Есенжан Абдрашев сообщил, что в столице останется 10 человек, чтобы продолжать переговоры, остальные вернутся домой.
Напомним, протестовавшие почти сутки в Астане у здания министерства энергетики уволенные рабочие нефтесервисной компании из Жанаозена были задержаны накануне вечером. К тому моменту у министерства находились как минимум 150 человек.
СМИ сообщают, что к поезду сообщением «Астана – Мангистау», который по расписанию отходит в 8:57, прицепили три вагона. На месте находятся полицейские.
Между тем активист жанаозенцев Есенжан Абдрашев сообщил, что в столице останется 10 человек, чтобы продолжать переговоры, остальные вернутся домой.
Напомним, протестовавшие почти сутки в Астане у здания министерства энергетики уволенные рабочие нефтесервисной компании из Жанаозена были задержаны накануне вечером. К тому моменту у министерства находились как минимум 150 человек.
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