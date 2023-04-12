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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 496

Похоронный бизнес: в Актау подорожали ритуальные услуги

Аналитики Finprom.kz отмечают, что ритуальные услуги в Казахстане за год подорожали на 25%. В региональном разрезе самый резкий рост цен зафиксировали в Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В 2022 году объём оказанных в Казахстане ритуальных услуг вырос в 2,9 раза – до 13,9 млрд тенге, сообщает Finprom.kz.

При этом стоимость этих услуг выросла почти на четверть.

Число умерших сократилось за год на 26,5% – до 134,7 тысячи человек. Аналитики Finprom.kz отмечают, что рост объёма услуг в этом секторе на фоне падения смертности, по-видимому, обусловлен серьёзным подорожанием похорон.

С конца марта 2022 года ритуальные услуги в Казахстане подорожали на 24,6%. Самый резкий рост цен зафиксировали в Мангистауской (+61,8%), Кызылординской (+59,1%) областях и СКО (+52,7%).

Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях. В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:12
Некоторое время назад уже поднимали эту тему.
И даже собирались разобраться.
Надо антимонопольщикам всерьез заняться этой проблемой.
Сколько можно издеваться над людьми.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:26
Грабят народ как хотят наживаться на чужем горе.бюджетный вариант скромно в 200 штук вылезет .не люди этим занимаются гореть им в аду долго долго
 
 

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