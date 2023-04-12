Похоронный бизнес: в Актау подорожали ритуальные услуги

Фото из архива Lada.kz
В 2022 году объём оказанных в Казахстане ритуальных услуг вырос в 2,9 раза – до 13,9 млрд тенге, сообщает Finprom.kz.
При этом стоимость этих услуг выросла почти на четверть.
Число умерших сократилось за год на 26,5% – до 134,7 тысячи человек. Аналитики Finprom.kz отмечают, что рост объёма услуг в этом секторе на фоне падения смертности, по-видимому, обусловлен серьёзным подорожанием похорон.
С конца марта 2022 года ритуальные услуги в Казахстане подорожали на 24,6%. Самый резкий рост цен зафиксировали в Мангистауской (+61,8%), Кызылординской (+59,1%) областях и СКО (+52,7%).
Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях. В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.
При этом стоимость этих услуг выросла почти на четверть.
Число умерших сократилось за год на 26,5% – до 134,7 тысячи человек. Аналитики Finprom.kz отмечают, что рост объёма услуг в этом секторе на фоне падения смертности, по-видимому, обусловлен серьёзным подорожанием похорон.
С конца марта 2022 года ритуальные услуги в Казахстане подорожали на 24,6%. Самый резкий рост цен зафиксировали в Мангистауской (+61,8%), Кызылординской (+59,1%) областях и СКО (+52,7%).
Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях. В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.