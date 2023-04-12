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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Токаев назвал изучение Каспия ключевой задачей

Одной из ключевых задач представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям в Астане.

Фото из архива Lada.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, где высказал необходимость комплексного изучения Каспийского моря.

- В целом, бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом для увеличения объема научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики. Крайне важно развивать «умные города» и агломерации. Одной их ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны, - заявил глава государства.

По словам президента, необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счет выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными.



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