В Актау начато расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара

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В Актау проверяют одно из заведений общепита из-за массового отравления посетителей, среди которых оказались 50 медиков.
Санврачи заявили о проведении расследования по факту массового отравления.
- В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания, - сообщили в ведомстве.
При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.
Ранее сообщалось, что в Актау произошло массовое отравление медиков после ауызашара.
В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек. Из них с симптомами отравления в больницу обратилось 16 человек.
Санврачи заявили о проведении расследования по факту массового отравления.
- В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания, - сообщили в ведомстве.
При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.
Ранее сообщалось, что в Актау произошло массовое отравление медиков после ауызашара.
В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек. Из них с симптомами отравления в больницу обратилось 16 человек.