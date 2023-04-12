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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 2633

В Актау начато расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара

Специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото с сайта pexels
В Актау проверяют одно из заведений общепита из-за массового отравления посетителей, среди которых оказались 50 медиков.

Санврачи заявили о проведении расследования по факту массового отравления.

- В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания, - сообщили в ведомстве.

При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.

Ранее сообщалось, что в Актау произошло массовое отравление медиков после ауызашара.

В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек. Из них с симптомами отравления в больницу обратилось 16 человек.



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Комментарии ( 9 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:47
дорожник,
Местные в большинстве своем уехали , а «коренные» приехали , вот вам и …
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:45
Видимо ресторан,в котором траванулись люди-настолько блатной и крутой-что это наводит на определенные размышления...Интересно- а если бы (не дай бог конечно) отравились 50 сотрудников СЭС???Тоже все покрыто тайной мрака было бы?
Всем кто отравился-скорейшего выздоровления!!!
 
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  • babe
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:30
ауызашар

Как всё же время меняет город. Полвека прожил в Шевченко\Актау и не знаю что такое ауызашар

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • babe
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 18:30
Допустим расследуют и озвучат название ряда болезнетворных бактерий. Дальше что? Выявят недобросовестных продавцов некачественного товара. Ну и? С подобными симптомами часто обращаются за помощью к медикам. Важен источник заражения, а это может быть осадок очистных сооружений, который применяют не только в озеленении, но и при выращивании ягод, овощей, фруктов и зелени. В осадке тьма болезнетворных бактерий. Его должны утилизировать, но его продают, как удобрение. Вторым источником заразы может быть неперепревший навоз, который тоже содержит множество болезнетворных бактерий, тем не менее его бурными темпами раскидывают по городу озеленители. Ну и третий источник заразы - домашний скот, которые нередко ищут пропитание на несанкционированных свалках, поедая органику. Этот мусор может быть и из инфекционной больницы. Потом мясо этой коровы, верблюда или лошади попадает на прилавки.
 
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  • шевченко
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:18
Озвучте сей сомнительный "Трактиръ", что за дела такие? Теперь в "русскую рулетку" чтоли играть, шагая в заведения общественного питания? "Потравились люди, но где мы вам не скажем - вычисляйте опытным путём."- так чтоли получается? shock
 
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  • Феникс
  • alixah
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 17:17
А что медики не могли сами себе помочь при отравлении? За помощью в стационар обратились! Удивило! Или отравление такое мощное было, что люди сознание потеряли. Страшно даже представить какие грубые нарушения санитарии и гигиены были на кухне ресторана! Вот вам и результат маратория и запрета на проверку бизнеса.
 
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Al Neri (Посетители) Сегодня, 16:44
Просто озвучьте название заведения, это будет лучшим наказанием.

нельзя травить людей за их же деньги
 
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  • тишка
  • babe
  • шевченко
  • ak12
  • Феникс
 Leocat (Посетители) Сегодня, 16:42
Если не озвучивают название этого заведения, то получается для здоровья опасно ходить абсолютно во все подобные места.
 
 

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