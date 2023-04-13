Мангистау вошёл в ТОП-3 регионов Казахстана по количеству сделок по жилой недвижимости

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Количество сделок с жильём в Казахстане с начала года, как сообщает krisha.kz, держится примерно на одном уровне. В марте казахстанцы продавали и покупали недвижимость 24 273 раза, что на 0,6 процента больше, чем в феврале.
По информации Бюро статистики Казахстана, максимальный рост количества сделок по сравнению с февралём произошёл в Северо-Казахстанской области (+ 26,8 процента), а также в областях Жетысу (+ 26,4 процента) и Абай (+ 18,2 процента).
Наибольшее снижение наблюдалось в Актюбинской области (- 18,6 процента), Астане (-12,9 процента) и Мангистау (- 11,1 процента).
В большинстве областей страны количество сделок в марте не превысило и тысячи. В лидерах по совершенным сделкам оказались три города и три области:
- Алматы - 4 392 сделки;
- Астана - 3 664;
- Карагандинская область - 2 404;
- Алматинская область - 1 195;
- Мангистауская область - 1 480;
- Шымкент — 1 051.
Меньше всего сделок оформили в марте в области Улытау (247), СКО (449), Кызылординской области (523).
Касательно сравнения за год, количество сделок с жильём в стране снизилось на 64,2 процента. В марте прошлого года казахстанцы заключили 67 801 сделку.
Михаил Одинцов
По информации Бюро статистики Казахстана, максимальный рост количества сделок по сравнению с февралём произошёл в Северо-Казахстанской области (+ 26,8 процента), а также в областях Жетысу (+ 26,4 процента) и Абай (+ 18,2 процента).
Наибольшее снижение наблюдалось в Актюбинской области (- 18,6 процента), Астане (-12,9 процента) и Мангистау (- 11,1 процента).
В большинстве областей страны количество сделок в марте не превысило и тысячи. В лидерах по совершенным сделкам оказались три города и три области:
- Алматы - 4 392 сделки;
- Астана - 3 664;
- Карагандинская область - 2 404;
- Алматинская область - 1 195;
- Мангистауская область - 1 480;
- Шымкент — 1 051.
Меньше всего сделок оформили в марте в области Улытау (247), СКО (449), Кызылординской области (523).
Касательно сравнения за год, количество сделок с жильём в стране снизилось на 64,2 процента. В марте прошлого года казахстанцы заключили 67 801 сделку.
Михаил Одинцов
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